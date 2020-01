Højbjerg er hot! Jagtes af storklubber

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

Der er sket meget for Pierre-Emile Højbjerg, siden han i 2016 skiftede fra tysk fodbold til Southampton i Premier League.

Efter at have siddet meget ude, arbejdede danskeren sig stædigt og ihærdigt tilbage i varmen. Og i dag anses han for en af de mest prominente og vigtigste spillere i truppen og har anførerbindet på overarmen som et synligt bevis derpå.

Så godt klarer midtbanegeneralen sig, at det har vakt opmærksomhed andre steder i den engelske liga.

Torsdag blev der meldt om interesse fra blandt andre Tottenham, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er interessen endnu større i Leicester City.

Så varmt et navn er Højbjerg, at manager Brendan Rodgers meget gerne vil hente ham til klubben. Og ifølge vores oplysninger har der tilmed været kontakt mellem parterne.

Grundet danskerens status i Southampton må det dog formodes, at Leicester - eller andre interesserede - skal hoste op med en pænt stor sjat penge, hvis The Saints skal give slip på Højbjerg.

Han har dog kontraktudløb næste sommer, så der er samtidig god grund til at formode, at netop det rette beløb kan få Southampton til at sælge.

