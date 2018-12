Højbjerg får høvl: - Han ved, at det var en forkert beslutning

Den danske Southampton-anfører Pierre-Emile Højbjerg scorede et brag af et mål før pausen mod Manchester City, men tabte hovedet kort før tid og må nu til manager Ralph Hasenhüttl store ærgrelse ud i karantæneboksen igen

Fra helt til skurk.

Pierre-Emile Højbjerg viste sig fra sin bedste og værste side, da Southampton søndag rundede året af hjemme mod Manchester City.

Den 23-årige danske landsholdsspiller skabte jubel på St. Mary’s, da han i slutningen af 1. halvleg pillede bolden fra Oleksandr Zinchenchnko, tog et par træk ind i Manchester City-feltet, inden han hamrede den forbi Ederson.

Den brasilianske målmand kunne intet stille op over for den danske kanonkugle, som tændte håbet for Southampton.

Det var dog slukket fem minutter før tid, hvor der tilsyneladende også var slukket for fornuften på første etage hos Højbjerg.

Southampton-anføreren havde spillet en god kamp, men ødelagde det for sig selv, da han med en benbrækker tackling slagtede Fernandinho.

Direkte rødt til Pierre-Emilie Højbjerg, der nu kommer til at bruge de næste uger i karantæneboksen.

- Det værste er, at vi fik det røde kort til Pierre. Det er skuffende, for han er en af de vigtigste spillere på vores hold. I en kamp, hvor det står 3-1, og hvor der kun er fem minutter tilbage, skal du spørge dig selv, om det er nødvendigt med sådan en tackling.

- Han ved, at det var en forkert beslutning, men det hjælper os ikke, sagde Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til BBC’s Match of the Day.

Pierre-Emile Højbjerg udlignede for Southampton med et kanonskud. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Østrigeren blev ansat i starten af december med en klar mission: At redde Premier League-eksistensen. Han må nu undvære Højbjerg i nogle kampe efter danskerens andet røde kort i denne sæson.

På klubbens Twitter-konto undskyldte Pierre-Emile Højbjerg søndag aften sin udvisning:

'Jeg vil gerne undskylde for mit røde kort og for at svigte mine holdkammerater. Indimellem overstiger min passion min kontrol, men jeg vil arbejde hårdt med det, og jeg er fokuseret på at komme stærkere tilbage'

Holdet fra sydkysten ligger i den tunge ende af tabellen, og da Burnley slog West Ham 2-0, er det kun målscoreren, der holder Southampton på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Manchester City var det klart bedste hold på St. Mary’s og burde have vundet med mere end 3-1. De knockoutede hjemmeholdet med to mål lige før pausen, og dermed fik mestrene stoppet noget af julens blødning.

To nederlag på stribe havde kostet i topstriden, hvor Liverpool kan fejre nytår syv point foran Manchester City. Netop de to mødes 3. januar på Etihad i Manchester i et ordentligt nytårsbrag.

- Det var vigtigt at vinde efter to nederlag, og spillerne gjorde, hvad de skulle. Vi gør det godt, men det andet hold (Liverpool, red.) er muligvis det bedste hold i verden lige nu og i topform.

Paul Pogba har haft en fremragende jul med fire scoringer for Manchester United. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Et andet hold i topform er Manchester United.

Norske Ole Gunnar Solskjær hentede tredje sejr af tre mulige, da De Røde Djævle hjemme slog Bournemouth 4-1. Franske Paul Pogba scorede to gange og har nu nettet fire gange i de seneste to kampe.

Det har tilsyneladende hjulpet gevaldigt på humøret på Old Trafford, at José Mourinho ikke længere sidder ude på bænken...

