Højbjerg har VAR-ønske

Efter ny ny tvivlsom VAR-dom håber Pierre-Emile Højbjerg på spillernes vegne på, at dommerne fremover dømmer mere ensartet omkring reglen med 'hånd på bolden'

Tottenham vandt Premier League-kampen mod Fulham torsdag med 1-0, men det største samtaleemne har efterfølgende været Fulhams annullerede mål, hvor Mario Lemina stod med armen helt ind til kroppen, og alligevel blev målet annulleret efter en VAR-afgørelse.

Danske Pierre-Emile Højbjerg har ikke set situationen på tv, men har alligevel et ønske på vegne af spillerne.

- Min mening er, at hands-situationer er meget svære. For spillerne og måske dommerne er det meget vanskeligt, for nogle er med høj intensitet og ikke med vilje, men de bliver givet.

- For os spillere mener jeg, at ønsket må være at der en vis ensartethed i bedømmelserne omkring hånd på bolden, siger Højbjerg ifølge Sportingnews.

Fulham-manager Scott Parker var særdeles utilfreds med dommen.

- Jeg kan ikke se, hvad Lemina ellers kan gøre. Vi prøver at gøre spillet så rent og sterilt. Vi vil se spillet som fans med mål og spænding, og det har VAR taget ud af spillet, siger Parker.

Med sejren ligger Tottenham nummer otte, mens Fulham ligger tre point under nedrykningsstregen.

