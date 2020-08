Højbjerg hjælper Tottenham til kanonstart i debut

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg kunne lørdag for første gang klæde om til kamp for Tottenham efter sit skifte fra Premier League-rivalerne Southampton denne sommer.

Ganske vist var modstanden til at tage at føle på med Ipswich fra tredjebedste række som gæster til testkamp, men danskeren skulle bruge mindre end ti minutter på at gøre sig positivt bemærket i 3-0-sejren.

Han fulgte perfekt op i et højt pres og fik skubbet bolden hen til holdkammerat Dele Alli, som let kunne lægge den til rette for Heung-min Son, som gjorde det til 2-0.

Allerede efter seks minutters spil havde Ryan Sessegnon bragt favoritterne på 1-0, og med hjælp fra Højbjergs energiske pres kom 2-0-scoringen altså kort efter.

Sydkoreaneren Son har været en stor profil for Tottenham i flere sæsoner, og han havde endnu et mål i ærmet inden pausen.

Med 3-0 var kampen afgjort, og José Mourinho kunne begynde at ryste posen til de sidste 45 minutter.

Son og tre andre blev skiftet ud i pausen, og 64 minutter inde i anden halvleg kunne Pierre-Emile Højbjerg stemple ud af en fin debut mod en svag modstander.

Hjemmeholdet havde chancer til flere mål, men der faldt ikke yderligere scoringer i kampen.

Fredag og lørdag i næste uge spiller Tottenham også testkamp. Fredag kommer Reading på besøg, mens Birmingham kigger forbi lørdag. Begge modstandere er fra landets næstbedste række, The Championship.

Tottenham åbner Premier League-sæsonen 5. september med et London-møde ude mod Watford.

Der var ikke tale om debut, men i hvert fald en tiltrængt god start på sæsonen, da angriber Nicolai Jørgensen scorede to gange for sin hollandske klub Feyenoord lørdag i en testkamp ude mod Borussia Dortmund.

Hollænderne tog sejren med 3-1. Danskeren stod for målene til 1-0 og 3-0 - begge i første halvleg.

Nicolai Jørgensen blev topscorer i Æresdivisionen i Holland i 2017. Siden har han ikke ramt samme høje niveau, og især de seneste par sæsoner har været noget skuffende for ham.

