Højbjerg hyldes efter mål og pragtpræstation

Engelske medier uddeler store roser til den danske midtbane-general, efter at kaptajnen ledte sit hold til en vigtig sejr i kampen for overlevelse i Premier League

Southampton tog lørdag eftermiddag et vigtigt skridt i kampen for at undgå nedrykning fra den engelske Premier League, da de på udebane besejrede Brighton, der ligeledes er en del af den nervepirrende overlevelseskamp.

Og manden bag det enlige mål i 1-0 sejren, danske Pierre-Emile Højbjerg, bliver fremhævet som den afgørende forskel for gæsterne i flere af de engelske medier.

Hos Sky Sports var den mangeårige og anerkendte kommentator Charlie Nicholas ikke nærig med roserne, da han efter kampen blev bedt om at vurdere Højbjergs rolle. Både som indpisker og i forhold til manager Ralph Hasenthüttls taktiske oplæg.

- Southampton forsøgte at sætte en fælde op for Brighton, ved at lade dem spille deres lange bolde frem ad banen, og så slå til og lukke dem ned. Og han udførte sin rolle fantastisk i dag. Han vandt bolden, der førte til målet, og det var en smuk afslutning.

- Hans energi, hans drive, hans engagement. Han spillede virkelig som en kaptajn i dag, siger Nicholas.

Tilskuere og spillere jubler over Højbjergs scoring. Eksperterne fulgte op på jublen efter kampen. Foto: IAN WALTON/Ritzau Scanpix

Og netop Ralph Hasenthüttl var til pressemødet efter kampen forståeligt nok også ganske tilfreds med sin anfører. Adspurgt om sit syn på situationen, der førte til sejrsmålet, roste han Højbjerg for et køligt hoved og en god præstation.

- Det var et perfekt øjeblik. Et godt dybdeløb, og så er han kølig nok til at levere en perfekt afslutning. Man får ikke mange chancer mod en modstander som Brighton. Man er nødt til at vente på muligheder som denne, og så skal du være klar til at gøre, hvad der kræves, siger han.

Hos rivalernes lokalavis, Brighton & Hove Independent, er der bestemt heller ikke sparet på anerkendelsen til den hårdtarbejdende dansker.

Sammen med holdkammeraten Nathan Redmond, der leverede oplægget til Højbjergs scoring, får han som den eneste karakteren 8 ud af 10, og får flotte ord med på vejen.

- Holdets bankende hjerte på midten af banen. Spillede Bertrand fri med med en vidunderlig bold gennem Brigthon-forsvaret og scorede, da han køligt sparkede bolden forbi Ryan i det 53. minut, skriver de.

Avisen Daily Echo har lavet en liste over 'Fem ting vi lærte' efter kampen, og kaptajnen har her fået sit helt eget afsnit under overskiften 'Højbjerg trådte i karakter, da Saints havde brug for ham.'

- I en alder af kun 23 viste Højbjerg fantastiske lederevner og hjalp Saints til sejr lørdag eftermiddag.

- Ved målet vandt han bolden, startede angrebet og afsluttede fejlfrit.

- Og da Southampton kom under et hårdt pres, blev midtbanespilleren ved med at dirigere og inspirere sit hold i hjertet af midtbanen, skriver de.

Southampton ligger efter sejren på en 16. plads i Premier League med fem point ned til Cardiff under nedrykningsstregen.

Solen skinner, kaptajnen jubler. Southampton er tættere på overlevelse. Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

