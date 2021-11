Højbjerg: Jeg talte med Christian om Conte

Pierre-Emile Højbjerg fik i sidste uge ny cheftræner i Tottenham, hvor Antonio Conte blev hentet ind i stedet for Nuno Espirito Santo.

Og søndag stod Conte for første gang i spidsen for Tottenham i en Premier League-kamp, da Højbjerg og kompagni spillede 0-0 ude mod Everton. Allerede inden det opgør havde den danske midtbanespiller dog udtalt sig særdeles positivt om sin nye chef.

I et interview med TV3+ udtalte Pierre-Emile Højbjerg således, at han i forbindelse med Contes ansættelse har taget en snak med Christian Eriksen, der oplevede både op- og nedture under italieneren i Inter.

Det fortalte Højbjerg, da han i interviewet blev spurgt, om han inden ansættelsen kendte til Antonio Conte.

Højbjerg under kampen mod Israeln 7. september. Foto: Lars Poulsen

- Det tror jeg, at hele verden gjorde, men rent personligt selvfølgelig (kendte jeg ham, red.) selvfølgelig ikke. Men jeg har snakket med Christian Eriksen om ham, i forhold til, at han havde ham i Inter. Jeg har selv spillet imod hans hold, da han var i Premier League med Chelsea.

- 'AC' (Andreas Christensen, red.) har jo også haft ham, så på den måde har man ligesom haft med folk at gøre, som har været omkring ham, lød svaret således fra Højbjerg.

Positive tider

I interviewet blev Pierre-Emile Højbjerg samtidig spurgt, om han forventer, at Antonio Conte kan sparke lidt fornyet energi ind i Tottenham-holdet.

- Det er jo positive tider, i forhold til, at vi har fået en træner, som har nogle helt klare motiver og nogle helt klare mål.

- En helt klar måde at gøre tingene på, både på og udenfor banen. Og som spiller er det noget, der er meget motiverende og forfriskende, lød svaret fra Højbjerg.

Med pointdelingen mod Everton indtager Tottenham aktuelt niendepladsen i Premier League-tabellen, seks point efter Liverpool, der ligger på fjerdepladsen.