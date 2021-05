Højbjerg med klart krav

Tottenham er på udkig efter en ny træner, der skal erstatte den fyrede Jose Mourinho, der ikke levede op til sæsonens forventninger trods en god start.

Klubben har angiveligt udarbejdet en liste over kandidater til det ledige sæde, som Ryan Mason har æren af at udfylde resten af sæsonen.

Den kommende træner får en stor opgave i at genopbygge holdet, der stadig har Harry Kane på kontrakt og et splinternyt stadion.

Pierre-Emile Højbjerg, der scorede og assisterede i weekendens 2-0 sejr over Wolves, forsøgte at undvige spørgsmål om trænersituationen efter kampen, skriver Sky Sports. Men han gav alligevel et indblik i spillernes ønsker

- Det er et svært spørgsmål, og et jeg ikke kan svare på eller vil svare på. Men Tottenham er en ambitiøs klub, og vi har brug for en ambitiøs træner, lød det fra den danske landsholdsspiller.

Højbjerg, der er i spil til sæsonens spiller i klubben, indrømmede, at Tottenham i denne sæson har underpræsteret, selvom de stadig har muligheden for at sikre sig kvalifikation til Europa League.

- Vi nåede ikke vores mål i denne sæson. Vi var i finalen (i Carabao cuppen, red.), så vi havde muligheden for at vinde et trofæ, men det gjorde vi ikke, så det er selvfølgelig en skuffelse.

- Vi vil virkelig gerne være en del af det (Europa League, red.). Og ikke kun det, vi vil vinde den.