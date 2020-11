Højbjerg roses fra uventet kant

Det er sjældent, at der sendes roser frem og tilbage mellem nuværende og forhenværende Arsenal- og Tottenham-spillere.

Derfor kan Pierre-Emile Højbjerg godt bruge lidt ekstra tid på at nyde Martin Keowns klumme i lørdagens udgave af Daily Mail. Arsenal-legenden med godt og vel 400 kampe under bæltet for The Gunners tilskriver således Pierre-Emile Højbjerg en stor del af æren for, at Tottenham er som forvandlet i denne sæson.

- Ingen Premier League-spiller erobrede flere bolde end Højbjerg i 2019-2020. Han er hårdfør og har bragt det til Tottenham.

- Før i tiden ville modstandere måske kigge på Spurs og tænke, at de var for bløde. Men Højbjerg hjælper til at ændre den opfattelse - og så kan han også spille. Ingen spillere har flere afleveringer end danskeren i denne sæson, skriver Martin Keown blandt andet i klummen.

Og det har han ret i.

585 gange har Pierre-Emile Højbjerg ramt en medspiller med en aflevering. Desuden står han noteret for 24 tacklinger - kun overgået af fem spillere i ligaen, ligesom han er den Tottenham-spiller med flest frispark på samvittigheden.

Artiklen fortsætter under billedet..

José Mourinho ville gøre Tottenham mindre flinke. Det bidrager danskeren til. Foto: JULIAN FINNEY/Ritzau Scanpix

Højbjerg fik ellers en tvivlsom start på sæsonen med en skuffende indsats i 0-1-nederlaget til Everton i sæsonpremieren. Siden da har Tottenham ikke tabt, og danskerens stærke præstationer har i høj grad været med til at forvandle sidste sæsons svingende Tottenham-mandskab til ligaens øjeblikkelige nummer to.

José Mourinho har da også flere gange rost sin danske midtbanespiller og kaldt ham 'en leder og kaptajn uden anførerbindet'.

Pierre-Emile Højbjerg skiftede fra Southampton til Tottenham i sommerens transfervindue, og José Mourinho er nok ganske tilfreds med, at det lykkedes at lokke danskeren til London for den nette sum af 125 millioner kroner.

Tidligt lørdag aften tager Tottenham imod Manchester City. En sejr vil sende Tottenham op på førstepladsen - i hvert fald indtil Leicester har gæstet Liverpool søndag aften.

Manchester United udsat for 'sofistikeret' angreb

Nu taler Ståle: Jeg mistede mit livsværk

Fantasy Premier League: Brug dit wildcard på disse spillere