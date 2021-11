Højbjerg slagtet i vanvidstackling

Pierre-Emile Højbjerg blev i dommerens tillægstid udsat for en vild tackling fra Evertons Mason Holgate, da Tottenham spillede 0-0

Fem dage før Danmarks landskamp mod Færøerne blev Kasper Hjulmands driftsikre midtbanemotor, Pierre-Emile Højbjerg, udsat for en vanvidstackling, da Tottenham spillede 0-0 mod Everton.

En tackling i dommernes tillægstid med knopperne forrest i knæhasen, der sagtens kunne have læderet danskerens knæ. Det så heldigvis ud til, at han slap nådigt fra Mason Holgates overgreb, der efter minutters venten udløste et rødt kort efter VAR-gennemsyn.

Dommer Chris Kavanagh havde først trukket gult men viste herefter Holgate det røde kort. Det skete ti minutter efter, at han i 82. minut var kommet på banen som afløser for brasilianske Allan.

Herunder kan du i billeder se det dramatiske forløb:

Mason Holgate tackler danskeren med løftet ben og knopperne forrestFoto: TV3

Chris Kavanagh viser Mason Holgate det gule kort. Foto: Chris Brunskill//Getty Images/

Chris Kavanagh måtte selv ud og tjekke sin VAR-skærm. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Og så får han fisket det rigtige kort op fra lommen. Exit Holgate. Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

En slukøret Mason Holgate forlader banen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Antonio Conte fik i kampen comeback som træner i Premier League, men det blev ikke nogen synderligt opløftende oplevelse for italieneren.

Opgøret var vigtigt for begge mandskaber, som halter efter topholdene. Derfor var det trods resultatet underholdende, og der var høj intensitet og stor kraft i duellerne. Dog altså i lidt for voldsomt omfang, da Holgate huggede til Højbjerg.