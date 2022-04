Højbjerg storroser Eriksen inden danskerbrag

Det har været et sandt eventyr at følge med i Christian Eriksens comeback til professionel fodbold efter hans tragiske hjertestop under EM.

Midtbane-profilens første berøring i Danmarks kamp mod Holland på Amsterdam Arena finder netmaskerne, og få dage senere scorer han endnu engang.

Denne gang til hans første kamp i Parken siden hans hjertestop. En præstation, der tændte op under et fyldt nationalstadion.

- Det var ærligt talt smukt. Det var også et fantastisk mål. Det var godt for ham og godt for os, siger Pierre-Emile Højbjerg til Sky Sports og fortsætter:

- Det fuldendte på en eller anden måde cirklen. Han satte nærmest låg på det.

Christian Eriksens scorede til 3-0 i kampen mod Serbien, der endte 4-0 og fest i Parken. Foto: Anthon Unger

Tottenham-spilleren er ikke i tvivl om, hvor vigtig Christian Eriksen er på det danske landshold.

- Når det kommer til spillet, er Christian en meget vigtig spiller for vores landshold. Han har så mange kvaliteter, man altid kan regne med, og som kan hjælpe os med at opnå, det vi vil som landshold.

Tilbage til det nordlige London?

Christian Eriksens kontrakt med Brentford ophører efter sæsonen, og danskeren er allerede blevet rygtet til en del andre klubber.

Manchester United, Newcastle og Tottenham er alle blevet nævnt som potentielle kommende arbejdspladser for danskeren.

Antonio Conte var træner, da Eriksen spillede i Inter, og han ser angiveligt meget gerne, at Brentford-spilleren rykker til Nordlondon og kommer under hans italienske vinger igen.

Conte kan fra første parket se Eriksen udfolde sig, når Tottenham lørdag aften møder Brentford på udebane.

Hugo Lloris ser frem til at se Christian Eriksen, når Tottenham møder Brentford i Premier League lørdag. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

En kamp, Tottenhams anfører, Hugo Lloris, ser meget frem til, da det vil være første gang, han ser sin tidligere holdkammerat efter EM-episoden i Parken.

- Det er altid rart at se en tidligere holdkammerat, men endnu mere når det er en, der har haft så stor betydning for klubben.

- Han tilbragte mere end seks år i klubben og gjorde det godt her. Vi havde det godt sammen som holdkammerater, og for de fleste af os er det første gang, at vi ser ham, efter hvad der skete i sommer, siger franskmanden til Tottenhams hjemmeside.

Læs også: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar

Pierre-Emile Højbjerg har også stor respekt for Brentford-mandskabet, der har en masse danskere i truppen, og han ved, de har kvaliteter.

- Brentford har et meget godt hold, og de er i gang med en god stime. De er velorganiserede, og deres fans er fantastiske. De lever i momentet og har en masse selvtillid fra det momentum, de har. Det bliver en stor udfordring.

Tottenham kæmper med Arsenal, Manchester United og til dels West Ham i kampen om den eftertragtede fjerdeplads i Premier League, der giver adgang til Champions League.

Brentford på 12. pladsen har ikke meget at spille for, da de er sikret overlevelse og ikke kan nå at spille sig i en europæisk liga.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Boksernes egne Palle-historier: Et liv med tæsk