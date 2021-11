Højbjerg udråbt som helt: Redder kollapset mand foran stadion

Søndagens kamp mellem Tottenham og Manchester United ønsker Pierre Emile Højbjerg øjensynligt at glemme hurtigst muligt, men det, der skete efter kampen, glemmer danskeren nok ikke lige med det samme.

Sportsmail skriver nemlig, at Højbjerg fik reddet en kollapset mand uden for stadion, da han var på vej hjem efter kampen.

Den 26-årige midtbanespiller kom kørende i sin bil, da han så manden ligge på jorden, hvorfor han skyndte sig ud for at hjælpe ham. The London Ambulance Service blev tilkaldt, men der var ikke brug for at sende en ambulance med udrykning, fordi der i forvejen var en til stede på stadion.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Manden blev siden behandlet og kørt til North Middlesex Hospital, mens Højbjerg blev rost til skyerne af forbipasserende, der kaldte ham "en helt". Efter sigende skulle Højbjerg selv have nedtonet sin indsats.

Sportsmail har kontaktet North Middllesex Hospital for at få information om mandens tilstand, men oplysningerne er fortrolige, og hospitalet har derfor ikke kunnet kommentere på det.

Så sent som for to uger siden kollapsede en fan på stadion, da Newcastle og Tottenham mødtes i Premier League.