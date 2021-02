Højbjergs åbne arme: Privat besked overraskede

Her er et af svarerne på, hvorfor Pierre-Emile Højbjerg er så højt elsket i Tottenham

Den kolde og kyniske fodboldverden har sine varme kilder, og der er Pierre-Emile Højbjerg iblandt.

Danskeren har taget Tottenham med storm, siden han ankom i starten af august, og med det samme påtog han sig en lederrolle. Det stod klart inde på banen, men nu fortæller holdkammeraten Sergio Reguilon, at det også forholder sig sådan uden for.

Højbjerg sendte den spanske venstreback en fyldig besked på Whatsapp, da han forlod Real Madrid i samme fly som Gareth Bale tilbage i september. Det fortæller Reguilon i Spurs' N17 matchday online show.

- Han sagde: 'Hej, jeg er er Pierre-Emile Højbjerg. Jeg håber, du gør det godt, og vi har brug for dig. Jeg ønsker, at du skal gøre det godt for holdet.

De åbne danske arme har gjort stort indtryk. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Forsvarsspilleren fortæller, at det var en meget lang besked, og at han tit taler med Højbjerg om det.

- Han fortalte om træningsfaciliteterne, holdkammeraterne, om træneren, om det hele, siger Reguilon, der endda måtte vise beskeden til sin far for at vise, hvor ønsket han var i den nye klub.

- Når man kommer til et nyt stadion i et nyt land, så er det vigtigt at folk og holdkammerater, der hjælper dig, og det gør Pierre.

Højbjerg kender selv meget til den del, for han forlod Brøndby til fordel for storklubben Bayern München, lige før han fyldte 17 år.

I 2016 skiftede han nok engang land, da Southampton kaldte.

Både Højbjerg og Reguilon har fundet gode roller hos Spurs med henholdsvis 22 og 13 Premier League-optrædener i denne sæson.

