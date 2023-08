Højlund bliver præsenteret foran 75.000 fans

Rasmus Højlund bliver meget snart Manchester United-spiller.

Og når handlen bliver officiel, kommer det bestemt ikke til at gå ubemærket hen i det nordengelske.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger planlægger Premier League-klubben at præsentere angriberen på klubbens hjemmebane, Old Trafford, hvor der kan sidde omkring 75.000 tilskuere.

Det kommer til at ske lørdag eftermiddag.

Her skal angriberens nye holdkammerater møde RC Lens fra Frankrig i en træningskamp på det ikoniske stadion klokken 13.45 dansk tid.

Kilder tæt på forløbet fortæller til Ekstra Bladet, at Manchester United vil præsentere Rasmus Højlund på stadion inden kampen.

Det kræver selvfølgelig, at kontrakten bliver skrevet under, men det er storklubben fortsat overbevist om sker i løbet af meget kort tid.

Manchester United har udskudt præsentationen af Rasmus Højlund

Ankom tirsdag

Rasmus Højlund-transferen har været længe undervejs, men tirsdag satte den danske landsholdsangriber sig på et fly til Manchester.

Manchester Uniteds pressechef, Andrew Ward, bekræftede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at danskeren gennemgik det obligatoriske lægetjek onsdag.

Allerede lørdag aften blev Rasmus Højlunds snart forhenværende klub, Atalanta, og Manchester United enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger samlet på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Han vil dermed med afstand blive den dyrest handlede dansker nogensinde.