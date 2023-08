Højlunds vilde kometkarriere

For få år siden kæmpede han om pladsen som angriber i FCK. Nu bliver han solgt i rekordsalg til verdens bedste fodboldliga

Man kan lige så godt vænne sig til navnet Rasmus Højlund.

Hvis alt går som planlagt, er den danske angriber snart ny mand i Manchester United og bliver samtidig anset som 'landsholdets nye Preben Elkjær'.

Men i en alder af 20 år er det gået usandsynligt stærkt for ham. For selvom han nu skal spille blandt verdens bedste fodboldspillere, så skal man ikke skrue tiden langt tilbage, før man kunne se en angriber, der aldrig rigtig fik tag på Superligaen.

For det er ikke mere end bare halvandet år siden, at Rasmus Højlund spillede i FC København, hvor han kom fra klubbens talentafdeling.

Her fik han sin debut for førsteholdet 25. oktober 2020.

Massiv udvikling

Men Højlund var ikke en stjerneangriber i FCK, og efter 31 kampe og fem mål for klubbens førstehold rykkede han videre.

Rasmus Højlund endte med at få 31 kampe på cv'et for FCK's førstehold. Foto: Lars Poulsen

28. januar skete det.

Den 18-årige Rasmus Højlund var solgt til østrigske Sturm Graz.

Her gik prisen på at være omkring 19 millioner, men Sturm Graz var selv ude med kommentaren om, at den pris var for høj.

Uanset hvad de dog betalte, så endte Rasmus Højlund med at være et regulært røverkøb for den østrigske klub.

12 mål scorede han i 21 kampe, og det endte med at rette opmærksomhed mod angriberen.

Der skulle ikke gå længe, før Sturm Graz opdagede, at de lavede et rigtig godt køb med den unge Rasmus Højlund. I sin anden kamp for klubben scorede han to mål. Foto: Ritzau Scanpix

Omkring otte måneder efter at den østrigske klub købte Rasmus Højlund, kunne de sælge ham videre for det seksdobbelte.

Rekorden Rasmus

For i et kvantespring rejste Højlund 27. august 2022 til Serie A-klubben Atalanta.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lød prisen denne gang på intet mindre end 126 millioner kroner, hvilket endte med at blive Sturm Graz' største salg nogensinde.

Samtidig kunne Rasmus Højlund skrive sig på listen blandt de dyreste danske fodboldspillere.

Rasmus Højlund står noteret for at have scoret ti mål for Atalanta. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Men Højlund er en ung fyr med krudt i røven, og selvfølgelig skulle han nødig bruge flere år på at komme videre ud i verden.

Den dyreste dansker

Det bringer os videre til det nyeste kapitel i den vilde saga om Rasmus Højlund.

Gennem sommeren 2023 begyndte rygterne at florere om, at ingen ringere end Manchester United havde set sig lun på danske Rasmus Højlund. Atalanta var dog opmærksom på, at deres guldfugl var mange penge værd.

Derfor endte forhandlingerne ud i et længere tovtrækkeri, men 29. juli skete der noget. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger nærmede parterne sig en aftale, og senere kunne transferjournalisten Fabrizio Romano melde, at der endelig var en aftale på plads mellem de to klubber.

Han skulle ikke spille mange kampe for A-landsholdet, før Rasmus Højlund blev noget af en folkehelt. Særlig gjorde han sig bemærket 23. marts 2023, hvor han scorede hattrick mod Finland. Foto: Claus Bonnerup

Rasmus Højlund er ny mand i den engelske storklub, og med den transfer smadrer han den ene rekord efter den anden.

Prisen er endnu ikke bekræftet, men ifølge BBC betaler United omkring 555 millioner danske kroner for angriberen.

Dermed bliver han den dyreste dansker nogensinde. Og det er altså for selvsamme spiller, som FC København solgte for 19 millioner kroner for halvandet år siden.