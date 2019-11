Holdkammerat afslører: Fik Ronaldo til at græde

Bølgerne kunne gå højt, når der blev træner hos Manchester United i midt-nullerne. Det fortæller den tidligere United-angriber Louis Saha i et nyt interview med det engelske fodboldmagasin FourFourTwo.

Her fremhæver Saha en episode til træning mellem to af Manchester Uniteds store profiler dengang.

- Ruud havde den form for ego. Han ville have alle afleveringerne. Og nogle gange, når det kom til Cristiano Ronaldo og Wayne Rooneys udvikling, var det svært for manageren at håndtere.

- Fik Ruud Ronaldo til at græde? Ja, der var historier. Jeg tror, det var fordi, de endte i et skænderi. Det var dengang Cristianos far døde, så det var ikke en god tid. Sådan nogle ting sker, når to spillere har en masse gejst, men jeg er sikker på, at Ruud fortryder nogle af sine ord, siger Saha til FourFourTwo.

Allerede dengang var Saha imponeret over Ronaldo.

- Cristiano var simpelthen et dyr. Jeg tror ikke, du kan sige, at han var menneskelig! Allerede fra da han var 18 eller 19 år kunne du se, at den her fyr ikke var normal.

Louis Saha spillede I Manchester United fra 2004 til 2008. Cristiano Ronaldo var i klubben fra 2003 til 2009, mens van Nistelrooy kom til i 2001 og tog videre i 2006.

