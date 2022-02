Hovedskader i Premier League: Spillerne kræver ændring

Et sammenstød mellem Leeds-spilleren Robin Koch og Manchester Uniteds Scott McTominay i weekendens Premier League-kamp får spillerforeningen Professional Footballers' Association (PFA) til at efterlyse midlertidige udskiftninger.

Blodet flød fra Kochs hoved, men han fik en forbinding om hovedet og kom tilbage på banen.

Efter 31 minutter måtte han så alligevel lade sig udskifte, og det får alarmklokkerne hos PFA til at ringe.

- Protokollen om, at 'hvis man er i tvivl, skal man lade dem sidde ude', bliver ikke anvendt konsekvent inden for elitefodbold, hvor presset er stort.

- Vi ser ofte episoder, hvor spillere vender tilbage til banen med en potentiel hjerneskade, hvorefter de bliver taget ud kort efter, når symptomerne bliver tydeligt forværret, skriver PFA på Twitter.

Robin Koch modtog behandling på banen efter sin hovedskade. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Klubberne i Premier League har mulighed for at skifte op til to spillere ekstra ud i tilfælde af hovedskader.

Det kræver dog, at spilleren er ude for resten af kampen, og derfor mener PFA, at lægerne presses til at træffe forhastede beslutninger.

- Hvis man introducerer midlertidige udskiftninger, kan kampen sættes i gang igen, uden at et hold er i undertal. Det reducerer presset på spillerne og lægestaben, når det gælder beslutningen om, hvorvidt en skadet spiller skal fortsætte eller ej.

- For at sige det helt simpelt, virker de regler, som Ifab (International Football Association Board, red.) har vedtaget, ikke, og spillerne udsættes for en risiko, skriver PFA.