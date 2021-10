Hun bliver ny Premier League-vært

Signe Amtoft bliver ny vært på TV3 Sport og Viaplays dækning af Premier League.

Det skriver TV3 Sport i en pressemeddelse.

Den tidligere radiovært på DR var også at finde på skærmen, da hun var tv-vært på eSuperligaen, da det i 2018 debuterede på Disocverys kanaler.

29-årige Signe Amtoft fortæller, at hun glæder sig helt vildt til at skulle være med til at dække Premier League.

- Jeg elsker alt fra suset ved det smukke indlæg, der resulterer i det afgørende mål hen over følelserne, når en spiller vender hjem til sin barndomsklub, til de absurde maskotter, jeg ikke helt forstår, siger den nye vært i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg elsker det hele, og det er med ærefrygt jeg har takket ja til at bruge min værtsfaglighed til at dele dén begejstring med seerne, nye som gamle.

Signe Amtoft har de seneste år arbejdet som blandt andet forfatter og podcastvært. Nu skal hun være vært på Premier League. Foto: Paul Venn

Redaktionschef på TV3 Sport Benjamin Munk Lund er meget tilfreds med den nye tilføjelse til kanalens værtshold, der også indeholder Peter Grønborg og Helle Smidstrup

- Hun kommer med en stærk blanding af viden og passion for engelsk fodbold og meget åbenlyse værtskvaliteter. Man har simpelthen lyst til at være i selskab med hende – og det er vi sikre på, at vores Premier League-publikum kommer til at sætte pris på at være, siger redaktionschefen.

Signe Amtoft får sin debut i værtsrollen 7. november, når Everton møder Tottenham, og West Ham møder Liverpool.

NENT, der blandt andet står bag TV3 Sport og Viaplay, forlængede sidste år deres aftale om rettighederne til Premier League, så de nu har rettighederne til 2028.