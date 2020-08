Hva' nu, City? Hemmelige beskeder afsløret

12 mod fire.

Det ville være en urimelig kamp på banen, og det har da også vist sig at være det samme udenfor.

Manchester Citys 12 advokater var oppe imod UEFA's fire styks i retten hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS) og fik den toårige karantæne fra europæisk deltagelse ophævet.

I stedet blevet det 'blot' til en bøde på ti millioner euro.

Som vidne i retten deltog Simon Pearce. Han sidder i bestyrelsen hos City Football Group, mens han samtidig også er rådgiver for Executive Affairs Authority of Abu Dhabi.

I retten blev han spurgt ind til, om han nogensinde havde arrangeret betalinger til flyselskabet Etihad Airways, som er stadionsponsor for Manchester City.

- Kategorisk nej, lød svaret.

Nu viser det sig dog, at det ikke er sandheden. Tyske Der Spiegel har gennem arbejdet med Football Leaks offentliggjort flere hidtidige hemmelige mails med Simon Pearce som afsender på flere af dem.

I en af dem står der blandt andet: 'Vi bør modtage samlet 99 millioner pund - af dem skal du give otte millioner pund. Jeg skulle derfor have sendt 91 millioner pund, men har i stedet kun sendt dig 88,5 millioner pund. Jeg skylder dig 2,5 millioner pund.'

Mailen er sendt til den schweiziske forretningsmand Peter Baumgartner, der er administrerende direktør i Etihad.

Simon Pearces forklaring i retten stemmer derfor ikke overens med den lækkede mail. CAS havde ikke kendskab til disse mails, da der blev afsagt dom, skriver Der Spiegel.

Der hænger stadig mørke, regnfulde skyer over Manchester City. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Manchester City fik oprindeligt den toårige karantæne for ikke at overholde financial fair play-reglerne.

Den engelske klub havde ifølge UEFA fra 2012-2016 brudt reglerne ved, at klubbens ejer, sheik Mansour, har pumpet penge direkte i klubben.

Penge, som ellers ifølge de officielle meldinger kom fra Manchester Citys trøje- og stadionsponsor, Etihad Airways, som kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater. Her er vicepremierministeren identisk med Manchester City-ejer sheik Mansour.

Dokumenter fra Football Leaks afslørede efter UEFA's vurdering, at pengene reelt kom direkte fra ejeren og ikke fra selvstændige sponsoraftaler.

En ejer må dog ikke finansiere klubben på denne måde. Da det samtidig var anden gang, at Manchester City brød reglerne, mente UEFA, at det for første gang nogensinde burde koste to års karantæne fra forbundets turneringer.

En dom der ved retten hos CAS blev omstødt.

