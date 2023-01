Hvad laver han her? Fik Haaland til at grine

Josep Guardiolas taktisk gode hoved og indlevelse i fodboldkampe er ingen nyhed.

Måden han indledte torsdagens Premier League-brag mod Chelsea på har dog alligevel vakt opsigt i både England og andre steder af fodbold-Europa.

For kampen var stort set ikke kommet i gang, før han hev Kyle Walker ud på sidelinjen.

De to hold havde kun lige overstået hyldesten til afdøde Pelé, da Walker blev kaldt ud til en hurtig snak.

Forsvarsklepperten nikkede og tog imod dessinerne fra sin chef og jokkede tilbage på banen.

Så gik der et minuts tid, så var Guardiola i aktion igen. Denne gang overfor Erling Haaland, der også blev kaldt ud.

Det kan ikke ses på tv-klippet over artiklen, men Haaland smilede, da han løb ud til spanieren. Måske fordi det i hans optik var pudsigt, at Guardiola allerede dér havde noget nyt at tilføje.

Ikke videre succesfuld

Men det havde Guardiola. Indrømmet: Vi ved ikke, hvad det var, men ifølge flere engelske medier handlede det om Thiago Silva og Kalidou Koulibaly, hvilket må siges at være et kvalificeret bud, nu det var de to stjerner, Haaland skulle bryde med.

Nu var aktionen så ikke videre succesfuld. Haaland rørte slet ikke bolden i første halvdel af 1. halvleg, og han endte med at have en af de mere rolige City-kampe, efter han siden sommerpausen har rystet Premier League i sin grundvold med sine mange mål.

City endte som bekendt med at vinde kampen 1-0 takket være en forrygende start på 2. halvleg, hvor Riyad Mahrez endte som matchvinder efter 63 minutter.

Der havde Guardiola i øvrigt hevet to profiler, João Cancelo og Kyle Walker, ud i pausen - til fordel for Manuel Akanji og Rico Lewis. Erling Haaland fik lov at spille hele kampen.

