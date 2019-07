Hvad nu, Christian? Ingen har budt på ham

Det lignede i den grad optakten til et klubskifte, da Christian Eriksen få dage efter Tottenhams nederlag til Liverpool i CL-finalen omsider tog bladet fra munden.

- Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt, sagde stjernen og meddelte i samme omgang, at han så Real Madrid som et skridt opad.

De ord lignede i den grad en åben invitation til den spanske hovedstadsklub, der angiveligt er lune på den danske stjerne.

Men hidtil har Tottenham ikke modtaget et eneste bud på midtbanespilleren. Hverken fra Real Madrid eller andre klubber. Det skriver engelske The Guardian tirsdag.

Og derfor begynder det så småt at spidse til i det nordlige London.

For en ting er, at Eriksen efter al sandsynlighed drømmer hede drømme om at skifte en hvid klubtrøje ud med en anden.

Noget andet er, at Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, er ved at have travlt, hvis han stadig vil tjene en skilling på sin danske stjerne, der som bekendt har kontraktudløb til næste sommer.

Og selvom Madrid-aviserne AS og Marca jævnligt skriver skeptisk om Eriksens muligheder i Madrid, så ligner Zinedine Zidanes mandskab stadig det bedste bud på den danske landsholdsprofils kommende arbejdsgiver.

Men endnu har madrilenerne ikke ladet høre fra sig, og derfor må Christian Eriksen, der mandag blev spottet i Odense, senere i denne uge belave sig på at møde op til træning hos Tottenham.

Det var næppe det forløb, som han havde håbet på, da han for en god måned siden luftede drømmen om Madrid, men lige nu må han altså væbne sig med tålmodighed og vente på, at Real Madrid sender et bud til Tottenham.

Imens må han gøre sig klar til at flyve til Singapore på onsdag inden sæsonens første træningskamp mod Juventus næste søndag.

Fire dage senere gælder det så Manchester United i Shanghai, hvor han kan stå ansigt til ansigt med Paul Pogba, der - hvis man skal tro de spanske aviser - er den største forhindring mod Christian Eriksens skifte til Real Madrid.

Ifølge Madrid-pressen er det nemlig tvivlsomt, om der er plads til begge midtbanestjerner på Santiago Bernabeu, og det forventes, at Christian Eriksens fremtid først kommer på plads, når Paul Pogbas videre skæbne er afgjort.

Se også: Tottenham-ikon: - Forgæves at forsøge at holde på Eriksen

Advarer Eriksen: Han ville ikke komme på holdet

Mystisk agent er Eriksens hemmelige våben