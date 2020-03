Hvad sker der? Ny Liverpool-nedtur

Se også: Gave til dansk fodbold - og ny modstander afsløret

Det har været et par sløje uger for den engelske storklub Liverpool, og tirsdag blev der føjet endnu et afsnit til den historie.

Her røg Premier Leagues topklub fuldt fortjent ud af FA Cuppen, da Chelsea vandt ottendedelsfinalen med 2-0 på eget græs. Sejrscifrene kunne sagtens være blevet større, men hjemmeholdet brændte en række store chancer.

Willian og Ross Barkley scorede for Chelsea, der var uden danske Andreas Christensen.

Tidligere i turneringen har Liverpool spillet med et rent ungdomshold i FA Cuppen, men i kølvandet på sæsonens første liganederlag i weekenden sendte Jürgen Klopp et slagkraftigt mandskab på banen i London.

Blandt spillerne i startopstillingen var brasilianske Fabinho, og hans store brøler satte hjemmeholdet i gang.

Han smed bolden væk foran eget felt, og landsmanden Willian skød på mål. På stregen fumlede Liverpool-reserven Adrian, og så var Chelsea i front efter 13 minutter.

Midt i anden halvleg løb Ross Barkley en halv banelængde med bolden ved fødderne, før han tordnede den i mål til 2-0.

Siden fulgte en række store Chelsea-chancer til at lukke kampen, men det blev ikke til flere mål.

Ud over at være ude af FA Cuppen og ikke længere være ubesejret i Premier League er Liverpool også under pres i Champions League efter et 0-1-nederlag ude til Atletico Madrid for to uger siden.

Med avancementet til kvartfinalen kan Chelsea skimte en mulig pokaltriumf i horisonten.

