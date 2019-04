Hvad sker der? Stjerne klemt mellem bryster

Det har været de færreste Chelsea-spillere, der mandag aften faldt i søvn med en god fornemmelse i maven.

2-2 hjemme mod Burnley på et tidspunkt, hvor det hele spidser til i Premier League, og hvor Champions League-kvalifikation bestemt ikke giver sig selv for Maurizio Sarris tropper, er bare ikke godt nok.

Men måske sov Gonzalo Higuaín fint. Måske havde den 31-årige argentiner endda et lille smil på læben.

Og ikke kun fordi han fik scoret et mål for første gang i Premier League siden begyndelsen af marts.

Men fordi han i fejringen af sin scoring til 2-1 blev kærtegnet på en aldeles øm og overvældende facon.

Angriberens glæde var enorm, da han stormede ud til en gruppe tilskuere, der som ham havde næverne knyttet og mundene åbne. Og så var der denne her kvinde.

Hun havde sat solbrillerne op i det mørke hår og tog så ellers far i stjernen, da han lige præcis kom tæt nok på. Og så kan det ellers være, at Higuaín fik sig en krammer, han sent vil glemme.

Det har efterfølgende fået et hav af fodbold-fans til at klaske sig på låret af grin, og en Twitter-bruger har sågar kåret hans fejring til 'celebration of the season'.

that lady though....she didnt get enough of higuain and grabbed another one with her hands https://t.co/5WCNKHwZmH — ozil™ (@mgassa99) April 23, 2019

- Jeg kan godt forstå, Higuaín var sur over at blive skiftet ud. Ville have ansigtet fuld af babser, skriver en anden.

Og kommentarerne strømmer til.

- Higuaín hvilede sit hoved på et sæt tvillinge-appelsiner i sin jubel. En konge!

- Klemte den kvinde lige Higuaín ind mellem sine bryster?

- Den Higuaín-jubel, hvad ledte han efter mellem den kvindes bryster?

- Har lige set Higuaíns motorboat-fejring. Klasse!

- Higuaín, jeg elsker den måde, du fejrer dit mål på!

I øvrigt er det værd at notere sig, at den unavngivne kvinde i sekvensen forsøger at hive endnu en Chelsea-spiller ind.

