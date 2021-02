'Hvad tænker han dog på?'

Når vi andre taber en kop kaffe, eller støder tåen ind i et bordben, så er det som regel kun os selv, der ser det.

Når målmænd for topklubber i fodboldverdenen laver fejl, så kigger hele verden med og lader det ikke just gå i glemmebogen.

Det har Liverpools målmand Alisson Becker mærket, efter han lørdag i en kamp mod Leicester lavede en kæmpe fejl, som gav Leicester et afgørende mål til 2-1.

Liverpool-legenden Jamie Carragher er ude med riven efter målmanden:

'Liverpool var fantastiske, indtil den stod 1-1. Målmandens beslutningsevne er fuldstændig forsvundet de sidste to kampe!!', skriver Carragher, der også sender en sviner til sommerindkøbet Thiago:

Liverpool har døjet med skader i forsvaret næsten hele sæsonen, hvor stjernen Virgil Van Dijk og hans makker Joe Gomez har været ude med forskellige skavanker.

Det amerikanske medie ESPN sætter tingene i perspektiv ved at pointere, at Alisson har lavet over dobbelt så mange fejl, der har ført til mål for det andet hold som Chelsea-floppet Kepa:

Alissons statistikker over hele sæsonen viser også en formnedgang. Liverpool har i gennemsnit lukket over et mål ind per kamp i denne sæson, hvorimod de i den seneste sæson lukkede under et mål ind over hele mesterskabsperioden.

Den tidligere Manchester City-spiller Kevin Horlock sammenligner Alisson med målmanden, der droppede fælt for Liverpool i en Champions League finale mod Real Madrid, Loris Karius:

Der skal nok lidt fejl til, før Alisson får samme skurkestatus, som Loris Karius har efter blamagen i 2018-finalen af Champions League. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Hvad tænker målmanden på?

Sky Sports to fodboldkommentatorer var ligeså forbavsede, som de var kritiske overfor Alissons målmandsspil.

Manchester United-ikonet Rio Ferdinand var også hård i sin kritik af Alisson på den engelske sportskanal BT Sport.

- I den situation skal målmanden have styr på tingene. Det er tydeligt, at han mangler selvtillid, siger han.

