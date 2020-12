Den engelske Premier League er hårdt ramt af coronavirussen, og ifølge den engelske avis The Telegraph overvejes det at sætte ligaen på pause i knap to uger i januar.

Det har blandt andet West Bromwich-træner Sam Allardyce været fortaler for, da den 66-årige brite frygter for helbredet. Men Allardyce skal ikke regne med opbakning til en pause fra Ole Gunnar Solskjær, manager for Manchester United.

Nordmanden kan ikke se fidusen i at sætte Premier League på pausen.

- Det er ikke noget, jeg har tænkt meget på. Jeg synes, at vores spillere har været rigtig gode til at følge protokollerne og reglerne.

- Det er en del af jobbet her, at vi som klubber følger de givne protokoller. Jeg kan ikke se fordelen ved at have en pause, uanset hvad den skal kaldes.

- For hvornår skal vi så spille kampene? Vi ved alle, at dette år er meget svært, men jeg tror ikke, at det at sætte kampene på pause vil medføre en stor, stor ændring, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Sky Sports.

I går, tirsdag, kunne Premier League meddele, at der har været 18 positive tests i løbet af den seneste testrunde. Det er det højeste antal positive tests i en enkelt testrunde i løbet af denne sæson.

Manchester United besejrede tirsdag aften Wolverhampton og er aktuelt nummer to i ligaen.

