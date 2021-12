Hylder 80-årige Sir Alex: Den største

I 1999 blev han adlet. I dag fylder Sir Alex 80 år og bliver fejret som en legende.

For uanset klubtilhørsforhold er de fleste enige i, at Alex Ferguson, der over 26 år som manager for Manchester United hentede 13 mesterskaber og to gange vandt The Threble – mesterskab, FA Cup og Champions League – er den største og mest succesrige fodboldleder i engelsk fodbolds historie.

John Sivebæk, der var i klubben, da Ferguson ankom fra Aberdeen i 1986, er i alt fald ikke i tvivl.

- Det er unikt, hvad han har udrettet, og uanset hvem, der er kommet efter ham, har de ikke kunnet leve op til hans resultater, selv om de har haft alle muligheder, også økonomisk.

- Han var så dygtig til at sætte et hold sammen, som kunne præstere. Det var ikke afgørende at købe de dyreste spillere – selv om det gjorde han også – for han kunne udvikle andre til at blive de bedste, siger den tidligere landsholdsspiller, der i 1986 så sin manager Ron Atkinson blive fyret og afløst af skotten, der straks gjorde indtryk.

Alex Ferguson lavede unge stjerner om til kæmpstore stjerner, heriblandt Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo, for hvem han var en slags anden far. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

- Jeg fornemmede straks, at han havde en fast ide om, hvordan det skulle køre, og det købte han ind efter. Han havde et koncept, alle skulle passe ind i.

- Han ville jo have en klassisk 4-4-2. Jeg var mere en wingback, der meget gerne ville med frem. Han ville helst ikke have, at jeg bevægede mig over midterlinjen.

- Men jeg måtte jo indrette mig, og på det tidspunkt var der også brug for at få United tilbage på sporet, så defensiven skulle stabiliseres. Der gik jo også nogle år, før han vandt mesterskabet.

Årets manager og årets spiller, Alex Ferguson og Peter Schmeichel, med deres trofæer i 1996. Foto:Dave Kendall/Ritzau Scanpix

Det skete i 1992/93, og på det tidspunkt havde Ferguson for alvor stemplet ind i den engelske liga med sin iltre udstråling og sine markante meningers mod.

- Lige så fantastisk en træner han var, lige så stor en personlighed var han. Jeg ved godt, at han er mest kendt for sit temperament og sine udfald, men det ser jeg bare som en del af hans store passion for spillet, siger John Sivebæk.

- Også jeg har fået en skideballe, men dagen efter var det glemt, og man kunne altid gå ind på hans kontor og få en snak.

Alex Ferguson trak straks nogle streger op i forhold til den noget afslappede stil i truppen.

- Noget af det første, han sagde, var, at han ikke brød sig om langt hår, og vi skulle heller ikke rende rundt i jeans.

- Han prøvede også at få en anden indstilling ind, og det faldt mig helt naturligt som dansker – selv om han heller ikke kunne lave alt om i forhold til levevis fra den ene dag til den anden

- Træningen blev også markant løftet i forhold til Atkinson, den blev mere konstruktiv og taktisk funderet. Alle øvelser blev mere moderne og strukturerede, fortæller John Sivebæk, der på det tidspunkt var en etableret landsholdsspiller.

Ferguson var berygtet for sit temperament, og spillerne gav ham øgenavnet 'Føntørreren'. Flere forlod klubben efter sammenstød med deres manager. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Den status fik også betydning for samarbejdet i sommeren 1987.

- Tidligere havde han en dag kaldt mig ind og fortalt, at Celtic gerne ville købe mig. Det takkede jeg nej til, og det var helt fair. Jeg ville stadig være i spil til en startplads, sagde han. Det viser også formatet, at han ikke bare skubbede mig ud.

- Men senere købte han landsholdsspilleren Viv Anderson fra Arsenal, fordi han ville have en defensivt mere stabil højre back. Det ville blive hård konkurrence for mig, og da jeg gerne ville beholde min plads på landsholdet, skiftede jeg til Saint Etienne i Frankrig.

Dermed var han ikke en del af de kommende årtiers succeshistorie under den længst siddende manager i engelsk klubfodbold. Årtier, hvor pokalskabene blev fyldt godt op på Old Trafford efter mange års titeltørke.

Det skete med en anden dansker, målmand Peter Schmeichel, i en absolut hovedrolle.

Sir Alex lukkede selvsagt karrieren med et mesterskab i 2013.

John Sivebæk mellem to af sine store trænere, Alex Ferguson og Sepp Piontek. Danskeren forlod ikke mindst United for at bevare sin landsholdsplads. Foto: Carsten Andreasen

Vågnede fra koma og sagde: ’John Sivebæk’

Det kan godt være, at John Sivebæk kun spillede i kort tid under Alex Ferguson, men han formåede at gøre indtryk på bossen.

I alt fald var danskerens navn noget af det første, Ferguson udtalte, da han i 2018 vågnede op fra sin koma på hospitalet efter at være blevet ramt af en voldsom hjerneblødning.

Hans søn, Jason, har således fortalt, at lægerne ville teste, om faderen led af hukommelsestab. Derfor spurgte de ham, om han kunne huske, hvem der scorede det første mål under ham som Uniteds manager.

- John Sivebæk, faldt svaret prompte med reference til det enlige mål danskeren scorede i sin 31 kampe i den røde trøje.

Det skete direkte på frispark mod Queens Park Rangers.

- Haha, ja, det er jeg da stolt over, griner Sivebæk.

- Tænk, at jeg på den måde er en del af hans historie som United-manager. Det var nu også et meget pænt mål på et af mine velkendte bananskruede spark, hvor bolden gik uden om muren og op i hjørnet.

Alex Ferguson er kommet godt efter det helbredsmæssigt og følger med i næsten alle Uniteds hjemmekampe. Her er han foreviget i oktober. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Målet var nok ikke det eneste indtryk, backen efterlod, for han er siden blevet endog meget pænt behandlet af Ferguson.

- Det var en ære at få lov til at besøge det nye træningsanlæg i Carrington for godt tyve år siden, hvor jeg blev indlogeret på hotel sammen med familien.

- Sir Alex tog selv imod og viste os rundt, og drengene fik autografer af Ryan Giggs og David Beckham. Det viser, hvor stor en personlighed, han er, at han tog sig tid til en meget tidligere spiller på den måde. Siden har jeg mødt ham flere gange, og han har været lige imødekommende hver gang.