Hylder Christian Eriksen efter debut

Christian Eriksen havde sin uofficielle debut for Manchester United lørdag, hvor de mødte Atietlco Madrid. Efter kampen var den nye United-manager Erik ten Hag klar med nogle gode ord om danskeren.

Det skete i et interview med Uniteds tv-kanal MUTV.

- Vi ved, hvad han er i stand til. Med vores folk på toppen, så vil han kunne give dem - i det rette moment - den rette aflevering, så han kan skabe chancer. Og så handler det om afslutninger, siger manageren efter kampen, hvor de havde svært ved at skyde.

Også Anthony Elanga havde pæne ting at sige til samme klubmedie.

- Man kan bare se det til træning. Det er de små berøringer og den måde, som han scanner banen på. Han er en topspiller at arbejde med, og man kan se hans kvaliteter på banen, siger han og fortsætter:

- Jeg er sikker på, at fansene vil se mere og mere til ham i denne sæson, lyder det fra Anthony Elanga.

Annonce:

Hos Atletico Madrid var danske Daniel Wass med, og i et interview med norske Dagbladet

- Christian fortjener det her. Det er fantastisk at se ham, og det er fuldt fortjent, at han er der, hvor han er nu, fortæller Wass.

Kampen mod Atletico endte med et nederlag på 0-1.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: