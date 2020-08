Hylder dansk debut: - Intelligent køb

Se også: Højbjerg hjælper Tottenham til kanonstart i debut

Pierre-Emil Højbjerg debuterede lørdag for sin nye klub Tottenham i 3-0-sejren over Ipswich i en testkamp på hjemmebane.

Danskeren fik 63 minutter og blev skiftet ud, da alle mål for længst var sat ind, og efterfølgende har manager José Mourinho været fremme og hylde købet af danskeren, der kom til fra Southampton for 124 millioner kroner.

- Klubben fandt meget intelligent det helt rigtige tidspunkt at købe ham, siger Mourinho til klubbens hjemmeside.

- Det var det sidste år af Pierres kontrakt, og hans klub var i en svær forhandlingssituationen, så jeg synes, at Mr. Levy gjorde et fantastisk job for os ved at hente sådan en god spiller, siger Mourinho og henviser til Tottenhams formand Daniel Levy.

Også den tidligere engelske landsholdsmålmand Joe Hart er hentet ind, og han fik en halv time mod Ipswich.

- Jeg synes, at klubben har gjort det fantastisk ved at hente begge to, fordi de gør vores trup stærkere.

- At hente Joe, der har 75 landskampe for England og meget erfaring, det giver os en god sikkerhed at have tre målmænd, siger Mourinho og henviser til førstevalg Hugo Lloris og Paulo Gazzaniga.

Højbjerg under opvarmningen til debuten. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Mourinho kan lide, hvad han ser. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Sejren mod League One-holdet Ipswich kom efter en tidlig scoring af Ryan Sessegnon og to mål før den halve time af sydkoreanske Son Heung-Min. Højbjerg spillede på den centrale midtbane.

- Det var en skam med et tomt stadion. Normalt ville vi have tilskuere, og jeg tror, at det der tiltrak Pierre til vores klub var at spille på dette stadion med fans.

- Men folk har fået en idé om, hvad han kan give os. I dag var det dejligt for Winks at spille med Højbjerg, siger Mourinho.

Skysports Lyall Thomas er ude med en analyse af, hvorfor Tottenham har hentet Højbjerg.

- José Mourinho har været på markedet for en ny af, hvad han kalder en 'positionerende midtbanespiller', siden hans forsøg på at transformere Eric Dier viste sig ikke at være vellykket, så han røg tilbage i forsvaret, lyder det.

- Mourinho kan godt lide at spille med en enkelt defensiv spiller på midtbanen - tænk bare tilbage på Claude Makelele i Chelsea-tiden - som kan beskytte de fire bagerste pålideligt og konsekvent.

- Det er en nøglerolle i hans system, og selvom Moussa Sissoko har gjort det rimeligt, har de brug for endnu en specialist på denne position.

- Som statistikken viser, så er Højbjerg den specialist - han er ideel til rollen og er både ung, men har alligevel meget erfaring fra de store klubber og fra landsholdsniveau. For 15 millioner pund kan han være en god forretning for Spurs og Mourinho, lyder analysen fra Skysports-journalisten.

