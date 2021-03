Hylder dansk stjerne: 'Fejlfri'

Under Frank Lampard var det småt med spilletid, men efter at Thomas Tuchel er kommet til den blå del af London, er Andreas Christensen igen kommet ind i varmen.

Med i ligningen er naturligvis også, at profilen Thiago Silva er skadet, hvilket giver plads til 'AC'.

Tuchel havde i torsdagens storkamp mod Liverpool på Anfield igen sin danske stopper med fra start, og han spillede fuld tid for fjerde gang i de seneste fem kampe.

Chelsea vandt 1-0 på et mål af Mason Mount, og netop Mount samt Andreas Christensen er bedste Chelsea-spillere ifølge West London Sport.

De får begge karakteren ni.

'Danskeren var fejlfri, foretog utallige erobringer og forsvarede uhyggeligt. Han læste spillet upåklageligt og holdt koncentrationen fremragende i de sidste faser.'

Andreas Christensen havde godt styr på Liverpools stjerner. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Ekspert på TV3 Sport, Allan Kuhn, mener, at danskerens position passer ham rigtig godt.

- Virkelig, virkelig god præstation både defensivt og offensivt.

- Han er skræddersyet i midten til tremandsforsvaret. Det er han simpelthen med det, han kan. Det er perfekt for ham. Det, han ikke er så god til, ser man slet ikke. Alt det, han er god til, ser man. Det er fedt, siger Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

Styr på Liverpools stjerner

London Evening Standard har 'AC', Mount og Timo Werner som bedste Chelsea-spillere med karakteren otte og sender også flotte ord i danskerens retning.

'Nærmest på det rette sted på det rigtige tidspunkt hele tiden. Vokser med hver kamp. En stor præstation.'

The Independent roser den danske landsholdsspiller, som var en af grundene til, at Liverpool spillede det meste af kampen uden et skud på mål.

'Det tog 84 minutter, før hjemmeholdet havde sit første skud på mål, og Liverpools individer kunne sjældent slå ​​Antonio Rudiger eller Andreas Christensen i en-mod-en situationer.'

Med sejren er Chelsea på den Champions League-givende fjerdeplads i Premier League.

Liverpool-back vil se mere gejst midt i historisk dårlig stime

Liverpool dukket igen

Efter strippere og spekulanter: Lyngby er en lækkerbisken