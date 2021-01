Hylder enestående Schmeichel

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Den danske landsholdsmålmand står over for en stor milepæl, når han og Leicester lørdag tager i mod Southampton i Premier League.

Det er nemlig hans kamp nummer 400 i buret for 'The Foxes'

Hans nuværende manager, Brendan Rodgers, har aldrig lagt skjul på sin tiltro til den danske målmand, og han hylder især den yngre Schmeichels mentale styrke i at træde ud af sin fars skygge.

Ifølge Rodgers er det Kasper Schmeichels dedikation til spille og vilje til at vinde, der har gjort ham til den målmand, han er i dag.

- Han kunne ikke undgå at blive sammenlignet med sin far, der var en af verdens bedste, og det kan ikke have været nemt. Men jeg tror, at det viser, hvor stærk han er mentalt. Han har formentlig altid været kendt som Peter Schmeichels søn, men nu har han fortjent at blive hyldet for sine egen enestående karriere.

- Hans træningsmentalitet er til stor inspiration for de andre unge målmænd, og han har nogle gamle værdier, som jeg virkelig godt kan lide. Og så er han bare en god fyr, lyder det fra Brendan Rodgers ifølge Daily Mail.

Kasper Schmeichel har været i Leicester i tæt på et årti, siden han kom dertil tilbage i sommeren 2011.

Afløser står klar i Danmark

Fyret af tøjgigant efter brøler

Derfor var de nervøse