Hylder Højbjerg: Derfor får Real ham ikke

Pierre-Emile Højbjerg er en vigtig mand for både Tottenham og det danske landshold, og hans præstationer hos begge mandskaber er tilsyneladende blevet bemærket.

I sidste ugen kunne den engelske avis The Telegraph nemlig erfare, at selveste Real Madrid har et godt øje til danskeren.

I den spanske hovedstad skulle man se Højbjerg som en mulig afløser for stjernespilleren Casemiro, der er rykket til Manchester United.

Men Real Madrid får svært ved at vriste Højbjerg fri af Tottenhams greb, spår kommentator Noel Whelan i et interview med Football Insider.

- Jeg tror, de vil kæmpe for at beholde ham. Han har allerede i denne sæson bevist, hvilken vigtig spiller han er blevet under Conte, siger Noel Whelan til Football Insider og storroser så den danske profil:

- Han er blevet mere stabil, og han er fast inventar på holdkortet. Jeg kan forstå, hvorfor Real Madrid vil have ham, for han spiller som en af de bedste midtbanespillere - ikke bare i Premier League, men i Europa

- Jeg tror, Tottenham er nødt til at gøre, hvad de kan for at beholde ham, og jeg troede ikke, jeg ville sige det her efter nogle af hans første præstationer. Men det, han leverer lige nu, er uvurderligt for Spurs’ fronttrio.

27-årige Pierre-Emile Højbjerg har spillet fuld tid i hver af Tottenhams kampe i denne sæson. Næste opgave er søndag mod oprykkerne fra Nottingham Forest.

