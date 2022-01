Hylder Højbjerg efter sindssygt minut

Forløsning er simpelthen ikke et ord, der dækker det, Tottenham Hotspur gennemgik meget sent onsdag aften på King Power Stadium i Leicester.

Det var næsten helt oppe ved siden af Lucas Mouras sejrsmål i Amsterdam i Champions League-semifinalen for små tre år siden.

94 minutter og 50 sekunder inde i ligakampen mod Kasper Schmeichel og co. var de nede 1-2. Men på et utroligt minut scorede Steven Bergwijn to gange og sikrede tre point, der ikke bliver glemt lige med det samme i hverken Tottenham eller Leicester.

Mens Kasper Schmeichel i Leicester-målet havde en ganske fin aften, hvor han egentlig leverede, hvad der må forventes af en stjerne som ham, var landsmanden Pierre-Emile Højbjergs optræden mere opsigtsvækkende.

Med i begge mål

Det har ikke været hans vinter i engelsk fodbold med en række meget blandede præstationer i den hvide trøje. Det var det til gengæld onsdag aften.

Og de to mål i slutfasen var begge med solide Højbjerg-aftryk.

Først var han manden med den dybe aflevering ind i feltet, som Matt Doherty opsnappede og fik tumlet videre til Bergwijn. Efterfølgende var det ham, der brød Leicester forsøg på et opspil og igangsætte kontraangrebet, der førte til sejrsmålet.

I øvrigt med Højbjerg som nærmeste holdkammerat til målscorer Bergwijn, da han trods 96 minutter i benene tonsede med frem.

Steven Bergwijn med en jublende Pierre-Emile Højbjerg bag sig endte som den store helt med sine to scoringer mod Leicester. Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix

Det afstedkommer et nital på Football Londons skala, der går fra et til ti - og som Spurs' bedste mand på dagen.

- Arbejdede hårdt på kampens midte med en midtbanetrio, der dominerede i lange perioder. Leverede en stor blokering i eget felt, da Harvey Barnes var tæt på sent i kampen. Siden afgørende i overtiden, først med en god bold til Doherty og derpå ved at erobre bolden og starte opspillet til sejrsmål, skriver sitet.

Evening Standard giver karakteren syv - kun overgået af Sergio Reguilons ottetal.

Sejren betyder, at 0-3-nederlaget 30. oktober til Manchester United fortsat er seneste nederlag i Premier League til Spurs, der er femmer i ligaen ét point efter West Ham med med hele tre kampe i hånden.