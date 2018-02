Hylder pornosite i Premier League-kamp - nu ruller skandalen

Med to scoringer blev Sam Clucas den store helt, da Swansea slog Arsenal 3-1 tirsdag aften, men efterfølgende er den 27-årige englænder kommet i store problemer.

Han fejrede nemlig sine mål med en jubelscene, der vækker forargelse. Midtbanespilleren formede sin tommelfinger og pegefinger som en cirkel og placerede den foran sit højre øje.

Det lyder måske meget uskyldigt, men spionbevægelsen skulle henvise til Simply LoveLeh Brotherhood (SLB), der er et fællesskab, der har lummer komik og publicerer lurende pornovideoer med kommentarer på tyk Yorkshire-accent.

- Som klub var vi uvidende om eventuelle links til den pågældende internetgruppe, og nu er vi skuffede, for foreningen afspejler ikke Swanseas værdier eller stærke engagement til fordel for lighed, skriver klubben ifølge Skysports.

- Vi har talt med Sam, og han var ikke fuldt ud opmærksom på de pornografiske sektioner i denne internetgruppe, og han havde på intet tidspunkt til hensigt at krænke folk, og det undskylder han nu for, lyder det.

Bedømt ud for de billeder og videoer, der umiddelbart dukker op på sitet og dets sociale medier, så virker det dog en anelse utroværdigt, at spilleren ikke er klar over, hvilken slags indhold, der er at finde på sitet, hvor man starter med at skulle bekræfte, at man er over 18 år.

- Klubben kommer til at tale med Sam igen for at høre, hvad der præcis er sket, og samtidig minder vi alle om deres ansvar, skriver Swansea da også.

Også det engelske fodboldforbund FA er gået ind i sagen.

- Vi kigger på problemet. Vi vil ikke have noget stødende materiale, der kan relateres til vores turnering på nogen måde, lyder det fra forbundet.

Sam Clucas er dog langt fra den første spiller, der har henvist til SLB. Tilbage i december var det Southampton-spillerne Charlie Austin og Jack Stephens, der lavede spiontegnet i en jubelscene.

Og måske endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at foreningen har fire sportsstjerner, der på hjemmesiden står frem i videoer som venner af SLB.

Der er tale om den tidligere bokseverdensmester Ricky Hatton, der i dag er træner og promotor, den dobbelte World Cup-vinder i snooker Jimmy White, den irske WBO International-boksemester Gary Spike O'Sullivan samt golf-stjernen Justin Rose, der tidligere har vundet major-turneringen US Open. De to første er endda atleter, der er adlet af den engelske dronning.

For Sam Clucas er ballade-sagen ekstra uheldig. Han er nemlig ikke en særlig flittig målscorer. I sæsonens foregående 17 kampe havde han blot scoret en enkelt gang, så to mål mod Arsenal skulle fejres ekstra godt.

