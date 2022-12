Hylder særlig Eriksen-detalje: Det er bare klasse

Christian Eriksen bliver ved med at imponere for Manchester United.

Den danske landsholdsstjerne var igen tirsdag afgørende for klubben, da han lagde op til Marcus Rashfords 1-0-scoring i 2-0-sejren over Nottingham Forest.

Her var det en indøvet hjørnesparksdetalje, som bragte Manchester United i front. Eriksens flade hjørnespark havde den perfekte fart og retning til, at Marcus Rashford kunne løbe ind i den og brage bolden op i nettaget.

Detaljen var så veludført, at den tidligere Premier League-spiller Micky Gray, der arbejder som kommentator hos talkSPORT, ikke kunne lægge låg på sin begejstring.

- Det er bare klasse. Det er, hvad det er. Det er fremragende - tankerne bag det, og at de har arbejdet med det på træningsbanen. Løbet fra Rashford er bare klasse - han kommer væk fra sin mand og har en del plads, og han skal jo bare styre boldens fart i mål, lyder Grays vurdering af målet.

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Efter kampen var Christian Eriksen ikke sen til at rose klubbens dødboldstræner i et interview med Viaplay. Se det omtalte mål i afspilleren over artiklen.

Manchester United er på femtepladsen i Premier League.