Hylder Schmeichel: - Det er underligt

Sven-Göran Eriksson har Kasper Schmeichel på sin liste over de bedste målmænd, han har haft. Den tidligere svenske mestertræner undrer sig over, at Leicester har kunnet holde fast i den danske landsholdsmålmand

Sven-Göran Eriksson så før de fleste andre, at Kasper Schmeichel havde et usædvanligt stort målmandstalent.

Hvor andre tvivlede på den nuværende danske landsholdsmålmand og mente, at han ikke havde størrelsen til at begå sig i England, var Eriksson aldrig i tvivl.

Den legendariske svenske træner skulle vise sig at få ret, og han har stadig et godt øje til Schmeichel.

Mandag aften var Eriksson i studiet hos Discovery i Sverige.

Her fremhævede ’Svennis’ Leicester-danskeren, da han blev spurgt, hvem der er den bedste målmand, han har haft i sin lange trænerkarriere.

- Kasper Schmeichel er i hvert fald på den liste. Jeg har jo trænet Zenga og Pagliuca, men det var, da de var på vej nedad.

- Kasper, har jeg altid syntes, var en fantastisk målmand, sagde Eriksson, der arbejdede sammen med Schmeichel i tre forskellige klubber.

Han gav ham debut i Manchester City i 2007 og hentede ham to år senere til Notts County, hvor han var blevet sportsdirektør.

I sommeren 2011 hentede Eriksson endnu en gang danskeren. Han var nu manager i Leicester og valgte at købe Kasper Schmeichel i Leeds.

- I England mødte jeg lidt kritik og modstand, da jeg hentede ham til Leicester. De syntes, at han var for lille, sagde Eriksson mandag til Discovery.

Kasper Schmeichel fik debut i Manchester City, da Eriksson var i klubben. Foto: Apichart Weerawong/AP/Ritzau Scanpix

Svenskeren forlod klubben nogle måneder senere, men Kasper Schmeichel har været der lige siden, og købet af ham var et mesterstykke.

Med Kasper Schmeichel i buret rykkede Leicester først op fra næstbedste række og vandt siden Premier League.

De er i dag blandt topklubberne i Premier League og på Champions League-kurs i denne sæson.

Schmeichel anses for at være blandt de bedste keepere i Premier League, og Eriksson undrer sig over, at Leicester har formået at holde fast i ham i snart ti år:

- For mig er det underligt, at han ikke spiller i en endnu større klub.

Sven-Göran Eriksson får en snak med Morten Olsen forud for en landskamp i Parken i 2005. Foto: Thomas Wilmann

73-årige Sven-Göran Eriksson havde en glorværdig trænerkarriere, der førte ham til ti forsekllige lande.

Han vandt UEFA Cup'en med IFK Göteborg og mesterskaber med både Benfica og Lazio.

Mange husker ham dog bedst som landstræner for England. Han blev i 2001 den første udlænding, der stod i spidsen for det engelske landshold.

Han førte England til kvartfinalen ved VM 2002, EM 2004 og VM 2006. I 2002 sendte hans engelske mandskab i øvrigt Danmark ud af turneringen.

I interviewet med Discovery blev Eriksson bedst om at vælge de fem bedste spillere, han har trænet.

Her pegede han på Falcão, Roberto Mancini, Roberto Baggio, David Beckham og Torbjörn Nilsson.