Hylder Schmeichel: - Vital og fantastisk

Der var drama onsdag aften, da Newcastle United og Leicester City skulle afgøre, hvem der skulle videre i Carabao Cup. Det hele var lige ved sidste fløjt, og så skulle tingene afgøres i straffesparkskonkurrence.

En disciplin hvor den danske keeper Kasper Schmeichel tidligere har vist til værd. og det gjorde han også i Newcastle. Leicester-keeperen pillede to spark, og dermed sendte han sit mandskab videre med stil.

Noget der hyldes efterfølgende - Blandt andet af den tidligere Leicester-forsvarer Gerry Taggart:

- Stor ros til den mand, Kasper Schmeichel. Han leverede to fantastiske redninger i straffesparkskonkurrencen, og det er på grund af ham, at vi nu marcherer ind i tredje runde. Man er simpelthen nødt til at give Man of the Match-titlen til Kasper. Det hele skulle afgøres med intense straffespark, og der viste han klassen, siger Gerry Taggart til LCFC Radio.

Schmeichel blev helten. Foto: Ritzau Scanpix/Ed Sykes

Taggart roser især den danske keeper for den måde, han pillede glansen af Newcastle-spillerne:

- Det var rigtig gode redninger, og det var bestemt ikke lette redninger. Han valgte tidligt og tog de rigtige beslutninger, og derved diskede han op med to helt vitale redninger fra spark, der faktisk var ganske gode, mener Taggart.

I tredje runde af Carabao Cuppen skal Leicester City op imod Luton.

