Hylder sin danske boss: En af de allerbedste

Thomas Frank har fået masser af ros for sit arbejde med Brentford, men Premier League-klubben har også en anden dansker i trænerstaben.

Den tidligere FCK-assistent Brian Riemer har nemlig været Franks højre hånd siden 2018, og nu får også han anerkendelse for sin indsats i klubben. Lovprisningerne kommer fra Brentford-spilleren Sergi Canos.

- Han er fantastisk. Han er en af de bedste trænere, jeg nogensinde har trænet med. Intensiteten er outstanding - der er ingen fridage, siger han til klubbens hjemmeside.

- Den mentalitet, han har opbygget i Brentford, er utrolig. Vi nyder at forsvare nu. Det er attituden, man skal have for at klare denne udfordring. Det hele kommer fra Thomas og Brian, og det har taget dette hold så langt.

- Da jeg var her for fem år siden, havde man ikke troet det om os. Vi scorede mål, men tabte kampe. Nu ved vi, at vi vinder kampen, hvis vi scorer tre mål. Det skal vi.

Brentford har papir på Brian Riemer indtil sommeren 2023.