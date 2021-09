Hyldet af legenden: 'En af de bedste i verden'

Det har været småt med smilene i Tottenham det seneste års tid.

Skuffende resultater, fyringen af Mourinho, det kortvarige medlemskab af den kuldsejlede europæiske superliga og Harry Kanes udlængsel har stjålet overskrifterne.

Men der har også været enkelte lyspunkter.

Et at de klareste har været danske Pierre-Emile Højbjerg, som siden skiftet fra Southampton har løftet sit spil et niveau, og er blevet en af de vigtigste spillere - både for Spurs og Kasper Hjulmands landshold.

Torsdag scorede Pierre-Emile Højbjerg mod Rennes i Conference League. Søndag gælder det Chelsea i Premier League. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor tøver Darren Anderton, der omkring årtusindeskiftet havde stjernestatus på hedengangne White Hart Lane og det engelske landshold, ikke med at give Højbjerg prædikatet verdensklasse.

- Jeg ser ham som den perfekte midtbanespiller, roser Tottenham-legenden, der i dag er ekspert hos spilexperten.dk, i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg så ham hos Southampton, og tænkte, at ’han er da rimelig god’. Men når du så - med al respekt - sætter ham ind på et bedre hold med bedre spillere omkring ham, så ser man, at han er en af de bedste spillere i verden på den position, han spiller, lyder det fra Darren Anderton.

- Han får det bedste ud af dem, der spiller omkring ham. Han er en leder, han er stærk i afleveringsspillet og kommer meget rundt på banen. Sikke en spiller, konstaterer englænderen

- Ind i mellem bliver der ikke lagt mærke til den slags spillere, fordi det ikke er dem, der scorer fra 30 meter. Men alle har bemærket, hvad han har gjort hos Spurs.

Darren Anderton, der her er i aktion md Arsenals Emmanuel Petit i 'The North London Derby', er imponeret over Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Ritzau Scanpix

- Han er måske den type midtbanespiller, som holdet har savnet i nogle år. De har haft elegante spillere, der leverer de flotte ting, men han kan alt. Han er en træners drøm. Der bliver talt om, at der er mange ting, der ikke fungerer, men han er tydeligvis ikke en af dem. Han har været enestående fra første dag.

Ligesom på landsholdet har Pierre-Emile Højbjerg taget taktstokken og er ikke bange for at stille krav til omgivelserne.

- Han gjorde det fra begyndelsen, og det er ikke noget, man altid ser hos nye spillere. Men han en leder, der vil vinde hver eneste kamp, så hvis der er nogen, der ikke gør deres job, så fortæller han dem det. Og det er det, man har brug for, siger Darren Anderton, som ser danskeren som en fremtidig anfører.

- 100 procent. Det er jeg ikke i tvivl om, at han bliver i fremtiden. Naturligvis er vi meget glade for, at Harry (Kane, red.) blev, og Hugo (Lloris, red.) er der jo også stadig. Men hvis de ikke er der længere, er der ingen tvivl om, at han vil overtage, vurderer Anderton og tilføjer.

- Nogle gange er anføreren ikke ham med armbindet, og hold kan have mere end en anfører. Du kan se, hvordan han leder de andre spillere fra sin position midt på banen.

Den tidligere engelske landsholdsspiller peger på, at Højbjergs trang til at tage ansvar er en af de brikker, der har manglet i Tottenham-puslespillet.

- Det er blevet sagt, at Spurs var for stille og for pæne måske. Harry leder med eksemplets magt, mens Hugo er målmand, og det er måske lidt svært for en målmand at være anfører på banen, fordi man ikke er midt i det hele. Men det er Højbjerg. Og både som en tydelig leder og som spiller er han en type, Tottenham har haft brug for, lyder legendens ros.

Har brug for en som ham

Tottenham har gode erfaringer med danske midtbanespillere, og her er det stadig Christian Eriksen, der sætter standarden.

I sine syv år i klubben udviklede han sig til assistkonge og en af Premier Leagues største stjerner, og Darren Anderton udviklede en særlig kærlighed for fynboen.

- Han var min yndlingsspiller i klubben. På det tidspunkt begyndte jeg at arbejde i Tottenham igen som klubambassadør, og jeg så altid frem til at se ham spille, fortæller Spurs-koryfæet.

- Jeg kunne nok se lidt af mig selv i den måde, han skabte chancer og scorede flotte mål. Man kunne se, at han nød at sætte scoringer op for de andre spillere, og jeg havde det på samme måde, da jeg var aktiv, siger han.

Christian Eriksen var Darren Andertons yndlingsspiller. Foto. Ritzau Scanpix

- Alle talte om Dele Alli, Son og Kane, men for mig var Eriksen altid hovedpersonen, der skabte chancerne. I de kampe, hvor modstanderne bare forsvarede, og Tottenham var tvunget til at spille bolden rundt, så vidste man, at det først var, når han fik bolden, at tingene skete.

- Han gjorde forskellen, og det var derfor, at tilhængerne blev så skuffede, da han meddelte, at han ville væk, konstaterer Darren Anderton, der som resten af fodbold-verdenen chokeret så med, da Christian Eriksen kollapsede i Parken.

- Det knuste mit hjerte at se kampen i sommer, så jeg takker Gud for, at han klarede den, siger Anderton, som inderst inde gerne så Christian Eriksen tilbage i den hvide trøje.

- Jeg tror stadig, Spurs har brug for en spiller som ham. Men hvor finder man sådan en. Spillere med den kvalitet hænger ikke på træerne.

'Han er skør'

Ligesom i nutiden var der langt mellem trofæerne, da Darren Anderton var aktiv i Tottenham.

Men takket være et dansk hoved blev det til et enkelt, da Allan Nielsen i 1999 i sidste minut headede pokalen hjem til Spurs mod Leicester på Wembley.

Så den første dansker i Tottenham vækker varme minder.

- Han er en skøn fyr. Han elskede sit job, kunne løbe hele dagen og klagede aldrig.

- Jeg kan huske, at vi var på preseason-tour et sted i Skandinavien, hvor vi havde trænet om formiddagen, og så skulle spille kamp om aftenen. Efter træningen blev han bare ved med at løbetræne, og de andre sagde, ’se ham, han er skør’, griner Darren Anderton, der nu er tilknyttet spilxperten.dk som ekspert.

- Men han elskede bare at træne og at være i god form. Han var en maskine.

Allan Nielsen scorer til 1-0 mod Leicester, og sikrer Tottenham et sjældent trofæ. Foto: Ritzau Scanpix.

Og arbejdsraseriet gav bonus på Wembley.

- Det var det eneste trofæ, jeg vandt. Der tog han løbet ind i det lille felt i sidste minut og afgjorde kampen. Han fik det bedste ud af sig selv. Han gav alt hver eneste dag. Han var bedre, end folk troede, og han var en ideel holdkammerat, fordi han arbejdede så hårdt, roser Darren Anderton.

Fik Laudrups trøje

Danmark var modstanderen, da Darren Anderton i 1994 debuterede på landsholdet i en engelsk 1-0 sejr på Wembley.

- Ja, den husker jeg stadig tydeligt, siger han med smil i stemmen.

Darren Anderton husker givetvis sin landsholdsdebut med større begejstring end Carsten Dethlefsen. Foto: Shutterstock

Særligt et minde trænger sig på.

- Det var en af mine bedre kampe. Jeg har også stadig den trøje, jeg fik af Michael Laudrup bagefter.

- Jeg havde ellers besluttet mig for, at jeg ikke ville bytte min trøje, fordi det var min debut, men så kom Laudrup gående i tunnelen, og jeg kunne huske, hvordan jeg havde set ham som dreng, så jeg tænkte bare, 'åh Gud’, giv mig den trøje’, fortæller Darren Anderton.

- Jeg elskede at se ham ved VM i 1986. Det var en drøm at møde et af mine idoler i min første landskamp. Oven i købet spillede jeg en god kamp, og bagefter talte folk om, hvor godt jeg havde spillet. Det er noget, jeg altid vil huske. Og det var en bonus at bytte trøje med Michael Laudrup. En perfekt debut.