Hyldet i England: 'Showets stjerne'

Den danske midterforsvarer Joachim Andersen vandt i weekenden med 2-0 over Everton med Fulham, hvor Josh Maja stod for begge scoringer. Det har dog ikke taget opmærksomheden væk fra danskeren.

Både hos 90min og hos BBC har man udvalgt Andersen til ugens hold, hvor der bliver peget på, at han spiller en meget afgørende rolle for, at det blev til en sejr for London-klubben, som kæmper mod nedrykning.

Hos 90min ser man forsvarsspilleren som en afgørende figur for Fulham i deres kamp for at overleve i denne sæson.

- Hans indsats mod Everton har givet dem en platform at bygge videre på, da det blev til tre vigtige point, lyder det fra sitet, mens der bliver taget et par centrale eksempler frem i BBC-bedømmelsen af danskeren.

- Showets stjerne var Joachim Andersen, som vandt alle hovedstødsdueller og så ud til at få fat i alt, der kom ind i Fulham-feltet, skriver manden bag udtagelsen, Garth Crooks, om danskeren og minder de øvrige bundhold om, at de skal passe på Fulham nu.

Det har været en god uge for Joachim Andersen. Foto: Ritzau Scanpix

Den 24-årige spiller er i denne sæson udlejet til Fulham fra franske Lyon for resten af denne sæson.

Joachim Andersen har i det hele taget vist sig godt frem i Premier League, og han har klare ambitioner om sin karriere.

Trodser dødstrusler

Voldsom millionregning efter Ståle-fyring

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!

Skift ud: Det åbenlyse - og billige - valg