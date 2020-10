Hyrer bodyguards efter dødstrusler

Jordan Pickford har været nødt til at hyre bodyguards, fordi han frygter sin og familiens sikkerhed efter kampen mod Liverpool FC i det klassiske Merseyside-derby mellem de to Liverpool-baserede hold.

Pickford har modtaget flere dødstrusler og derfor set sig nødsaget til at øge sikkerheden omkring hans hus, efter han langtidsskadede Liverpools helt store stjerne Virgil van Dijk i et voldsomt sammenstød.

Det skriver Daily Mail.

Efter kampen kritiserede Liverpool-manager Jürgen Klopp, Everton-målmanden på det stærkeste, mens det også har fået mange Liverpool-fans helt op i det røde felt, da det ser ud til, at den hollandske midterforsvar er skadet resten af sæsonen med en alvorlig korsbåndsskade i knæet.

Virgil van Dijlk kommer højst sandsynligt ikke til at spille fodbold resten af sæsonen efter sammenstødet med Jordan Pickford. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Nye oplysninger: Dommer glemte reglerne

Kilder fortæller Daily Mail, 'at Jordan Pickford er chokeret over mængden af trusler, han har fået siden kampen. Han er fast besluttet på at gøre alt for at sikre, at hans familie er sikre.'

Det har altså fået den 26-årige til at hyre et privat sikkerhedsfirma til at passe på ham, hans kone og deres et-årige søn i deres hus i Chesire uden for Liverpool.

Det er tidligere kommet frem, at Merseyside Police var i gang med at undersøge flere tweets rettet mod Jordan Pickford og hans holdkammerat Richarlison, der blev udvist senere i kampen.

Hvis man ser bort fra truslerne, så har Jordan Pickford og Everton fået en fantastisk sæsonstart, hvor de efter seks kampe deler førstepladsen i Premier League med bysbørnene fra Liverpool FC.

