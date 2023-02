Hyrer top-advokat: Kan smadre stjernernes løn

Manchester City står i lidt af en kattepine.

En pine så stor, at de har valgt at hive stjerneadvokaten David Philip Pannick ind til at forsvare klubben mod de over 100 anklager om regelbrud, som ligaen har fremsat mod dem.

Og han er ikke en billig herre - tværtimod.

Pannick, en af Storbritanniens fremmeste advokater, tager nemlig minimum 5000 pund svarende til 41.000 kroner for én times arbejde, men er kendt for at kræve det dobbelte - altså over 82.000 kroner i timen.

Det skriver det britiske fagblad The Lawyer.

David Philip Pannick får sit for, når han skal forsvare Manchester City mod en lang række anklager. Foto: Alastair Grant/AP Photo/Ritzau Scanpix

Udfordrer stjernerne

Med sådan en timeløn vil Pannick dagligt kunne indkræve i omegnen af 670.000 kroner - på en almindelig fem-dages arbejdsuge over 3.350.000 kroner.

Det er det samme, som Manchester Citys - og Premier Leagues - lønkonge, Kevin De Bruyne, tjener.

Skulle Pannick vælge at arbejde for sin minimumshyre på 5000 pund, vil han alligevel tjene mere end langt de fleste City-spillere.

Selv klubbens norske spydspids, Erling Haaland, må lønmæssigt se sig slået af advokaten.

Skal undgå pointstraf

Premier Leagues anklager mod Manchester City strækker sig over ni sæsoner og omhandler primært brud på økonomiske regler - herunder UEFAs Financial Fair Play-regler.

En dom kan for Manchester City få alvorlige konsekvenser.

Der er blandt andet mulighed for, at klubben får frataget point, som i sidste ende kan koste et mesterskab. Det skal den svinedyre advokat Pannick nu forsøge at undgå på klubbens vegne.