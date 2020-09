I angreb på sin egen klub

Det er kun West Ham-tilhængere, der er rasende over salget af Grady Diangana.

Også klubbens kaptajn Mark Noble er stærkt utilfreds med, at London-klubben har valgt at sælge 22-årige Grady Diangana til West Bromwich Albion.

På det sociale medie Twitter langer Noble ud efter hjerteklubben.

Ligesom Noble er Diangana et produkt af West Ham Uniteds berømte talentskole, og derfor gør salget ekstra ondt på tilhængerne af 'The Hammers'.

'Som anfører for denne klub er jeg virkelig skuffet, sur og trist over, at Grady er skiftet. En fantastisk knægt med en stor fremtid', skriver Mark Noble sit tweet, der lørdag aften havde fået næsten 74.000 likes.

Grady Diangana var i sidste sæson udlånt til West Bromwich Albion og var med til at sikre klubben oprykning til Premier League.

West Bromwich Albion betaler angiveligt i omegnen af 150 mio. kr. til West Ham, der også har fået en række bonusser indføjet i aftalen.

London-klubben forklarer salget af talentet med, at Diangana var i en hård konkurrencesituation, og at det var i klubbens interesse at sælge ham for at skaffe transfermidler.

'Pengene, vi har fået fra Grady, vil blive geninvesteret i holdet', lyder meldingen fra West Ham, der især jagter forstærkninger til forsvaret.

West Ham sluttede som nummer 16 i Premier League i sidste sæson.

