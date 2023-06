I chok: Endnu en topspiller død

Tidligere belgisk Premier League-spiller er død - 45 år gammel. Få dage efter et andet dødsfald rystede belgisk fodbold

Det er ikke mange dage siden, Stéphane Demol døde 57 år gammel.

Nu er belgisk fodbold ramt af endnu et dødsfald.

Blot 45 år gammel er den forhenværende Premier League-spiller Cédric Roussel fundet død.

Det skriver både Coventry City og Wolverhampton Wanderers i engelsk fodbold samt belgiske Mons. Alle tre klubber der tidligere har haft Roussell på kontrakt.

- Coventry City er dybt berørt over nyheden om vores tidligere angribers død. Bare 45 år gammel, skriver klubben.

Roussell gjorde som meget ung opmærksom på sig selv, da han for Gent leverede nogle forrygende præstationer i hjemlandets bedste række, og det var derfor, at netop Coventry, der lå i Premier League på det tidspunkt, lejede ham forud for 1999-2000-sæsonen.

Drillede United

Keane var stjernen, men Roussell var en god makker, og den unge belgiere scorede blandt andet to gange på Old Trafford, da Coventry nær havde spændt ben for mesterholdet, der dog vandt 3-2.

Coventry skrev kontrakt med ham, og selvom Keane smuttede til Leeds den følgende sæson, havde Roussell foden med i en pæn portion scoringer i 2000-2001-sæsonen.

Han rykkede til Wolverhampton den følgende sæson, men det blev aldrig godt, og Mons endte med at leje ham. Det kickstartede karrieren, for han var egentlig for god til den belgiske liga og scorede 22 mål i 33 ligakampe.

Genk hentede ham, og han fortsatte målscoringen i en sådan grad, at klubben sluttede på femtepladsen i ligaen.

Faldt om på terrassen

Han forsøgte sig igen i udlandet, da russiske Rubin Kazan bød sig til, men det var ingen succes, og hjemme igen i Standard Liège kneb det også. Han tilbragte tre sæsoner i Mons igen, og hér genfandt han glæden og målene, men efter et par gode år i barndomsklubben ebbede karrieren stille og roligt ud.

Han kastede sig siden ind i ejendomsmæglerbranchen, hvor han arbejdede en årrække.

Lørdag befandt han sig på en terrasse i hjemlandet, da han pludselig blev ramt af et hjertestop. Selvom der hurtigt blev tilkaldt læger, stod hans liv ikke til at redde, skriver de belgiske medier.

- Mons-familien er knus af denne nyhed, og vi sender vores kondolencer til Cedrics familie og kære, skriver hans hjerteklub.