I frit fald: Det sejler i Liverpool

Liverpool har virkelig kæmpet med spillet i 2023.

I fire kampe er det blot blevet til et enkelt point. Lørdag led Jürgen Klopps mandskab årets tredje nederlag i Premier League, da det på udebane mod Wolverhampton endte 0-3.

Det gik allerede helt galt for Liverpool efter fem minutter. Her kom Joel Matip på uheldig vis til at sende bolden i eget net.

Seks minutter senere stod det 2-0. Craig Dawson, der spillede sin første kamp for Wolverhampton, var vaks og sparkede en returbold i feltet i kassen.

Ruben Neves så godt som lukkede kampen med sit mål til 3-0 i 71. minut.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Rødt drama i Manchester

Bedre gik det for Liverpools ærkerival, Manchester United, der tog en sejr på 2-1 over Crystal Palace på Old Trafford.

Annonce:

Bruno Fernandes scorede først på et straffespark kort inde i kampen, inden Marcus Rashford fordoblede føringen lidt over et kvarter inde i anden halvleg.

Lidt efter opstod der tumult, og i den forbindelse blev Casemiro udvist med direkte rødt kort for kortvarigt at have taget kvælertag på en modstander.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Det gav gæsterne liv. Med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid fik Crystal Palace reduceret ved Jeffrey Schlupp, men comebacket løb ud i sandet for London-holdet.

Fest i danskerklub

Et andet London-hold, Brentford, havde til gengæld en succesfuld lørdag. Danskerklubben vandt 3-0 over bundholdet Southampton.

Christian Nørgaard og Mathias Jensen, som scorede til 3-0 med cirka ti minutter tilbage, startede inde for Brentford.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: TONY OBRIEN/Ritzau Scanpix

Undervejs blev Mads Roerslev, Mikkel Damsgaard og Mathias 'Zanka' Jørgensen også sendt i aktion. Southampton skiftede i pausen de tidligere superligaprofiler Paul Onuachu og Kamaldeen Sulemana ind.

Annonce:

Startplads til 'VK'

Victor Kristiansen startede inde for Leicester og fik Premier League-debut, da Leicester vandt 4-2 over Aston Villa efter både at have været bagud 0-1 og 1-2.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Bournemouth havde Philip Billing inde fra start, da det mod Brighton endte med et nederlag på 0-1 efter et mål scoret i 87. minut af japanske Kaoru Mitoma.

Han blev dermed matchvinder for Brighton med en sen scoring for anden kamp i træk. I sidste weekend gjorde han det samme, da Brighton vandt 2-1 over Liverpool i FA Cuppen.

Efter lørdagens resultater har Manchester United 42 på tredjepladsen. Newcastle kan senere søndag matche det med en sejr over West Ham.

Liverpool har 29 point på tiendepladsen. Brentford har 33 på sjettepladsen.