I heftigt skænderi med udskældt superstjerne

Uden at gøre det store væsen af sig tjener tyske Mesut Özil kassen i Arsenal. Angiveligt 2,9 mio. kr. - om ugen!

Da han ikke bruger tid på grønsværen, er der i stedet mulighed for at være aktiv på det sociale medie Twitter, hvilket Arsenal-spilleren har besluttet sig for.

Søndag gik det ganske vildt for sig.

Det hele begyndte med, at Özil skrev 'Let's goooooo', inden Arsenal skulle møde Leeds.

Det fik tv-vært og Arsenal-fan Piers Morgan, som ønsker Özil væk fra Arsenal, til tasterne.

'Ville jeg ønske, du gjorde, Mesut. For din og Arsenals skyld.'

Herefter fyrede Özil et angreb afsted mod Morgan. For at forstå det er det vigtigt at vide, at Piers Morgan i 2011, da han var redaktør for News of The World, blev beskyldt for at aflytte telefoner. Noget, han dog benægtede.

'Piers, var det virkelig dig, eller er din telefon hacket?'

Så blev det Piers Morgans tur til at sende en sviner rettet mod tyskeren.

'Første tackling du har lavet i denne sæson - godt klaret!'

Og Morgan var ikke til at stoppe.

'Jeg må sige, Özil. Jeg beundrer din evne til at lave sjov med Arsenal-fans, som betaler din løn på 350.000 pund om ugen med vores penge, så du kan sidde på din r*v uden at gøre en skid. Prøv at træne så hårdt, som du arbejder på at være en klog pik. Så kan det være, at manageren vælger dig.'

Mesut Özil har ikke spillet en betydende kamp siden marts og kommer heller ikke til at spille Premier League på denne side at nytår, da Arsenal ikke har registreret ham i deres liga-trup.

