Ih du milde: 11 PL-klubber slog rekord

Premier Leagues 20 klubber var voldsomt tæt på at skrive historie – og havde nok gjort det, hvis Chelsea ikke var ramt af FIFA’s karantæne

De slog ikke rekorden, men det var godt nok tæt på, da transfervinduet torsdag lukkede i Premier League.

Ifølge revisionsfirmaet Deloitte spenderede de 20 klubber 1,41 mia. pund på spillere. Det svarer til 11,4 mia. kroner - eller omkring 200 millioner kroner fra den samlede sum i 2017.

Isoleret set en opmuntrende nyhed, at man ikke slog rekorden. Specielt hvis man er af den opfattelse, at der generelt bruges aaalt for mange penge på fodboldspillere.

Men 11 klubber slog egne rekorder for den dyreste spiller købt nogensinde, og Chelsea er som bekendt karantæneramt af FIFA for alt for mange handler med alt for unge spillere. Så de måtte holde sig på måtten.

Og så brugte Manchester United 80 millioner pund – svarende til 648 mio. kroner – på Harry Maguire alene. Han er god, bevares. Men så god? Der er ingen tvivl om, at mange United-fans skeler til Liverpools køb af Virgil van Dijk for halvandet år siden og håber, at Maguire bliver lige så afgørende som hollænderen. Han kostede i øvrigt lige en anelse (cirka fem mio. pund) mindre end Maguire.

Vilde Sheffield United

101 spillere skiftede adresse. Det er otte færre end sidste år, og kurven har været faldende siden 2014, hvor 157 spillere skiftede klub. Og med undtagelse af sidste år er samme tendens gældende for vinduets sidste dag – den såkaldte deadline day. Her var tallet torsdag 17 mod 26 i 2018.

Men hvor United ikke slog sin egen transferrekord, formåede hele 11 andre Premier League at gøre det. Mest iøjnefaldende er oprykkerne fra Sheffield United, der gjorde det fire gange, hvilket du kan læse mere om her: Se også: Premier League-klub transfer-amok: Slog sin egen rekord fire gange

Arsenal, Aston Villa, Leicester City, Manchester City, Newcastle United, Leicester City (igen), Southampton, Tottenham Hotspur og Watford, West Ham United og Wolverhampton Wanderers er de andre.

Runder 1 mia. pund - igen

For Spurs er det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Tanguy Ndombélé, der blev hentet i Lyon for 60 mio. euro – svarende til knap 448 mio. kroner – ikke alene er klubbens dyreste spiller nogensinde, han var også deres første indkøb i halvandet år.

Nicolas Pepe i aktion for Lille i fransk fodbold. Næste stop er Arsenal. Foto: Michel Spingler/AP/Ritzau Scanpix

I alt brugte de 20 klubber 1,41 mia. pund. Det er fjerde gang i træk, at klubberne runder milliard-hjørnet. Og det er som skrevet i pund.

Den voldsomt aktive sommer blandt de engelske klubber understreges af oprykkerne.

Hvor Sheffield Uniteds fire rekorder allerede er blevet omtalt, var Aston Villa den mest aktive af alle 20 klubber. 12 spillere blev der hentet til Birmingham, hvilket overgår Sheffield United og Wolverhampton på de følgende pladser.

Villa brugte 125 mio. pund – svarende til en rund milliard kroner. Kun Fulham sidste sommer har som oprykker brugt mere. The Cottagers endte som bekendt med at rykke ud…

Klubberne har samlet set nettoudgifter for 625 millioner pund, hvilket er det laveste i fire år. Det skal ses i lyset af Eden Hazards og Romelu Lukakus lukrative og indbringende overgangssummer til henholdsvis Chelsea og Manchester United.

