- Ikke derfor mit hår er hvidt

Det er efterhånden 16 år siden, at vi lærte José Mourino at kende, som manden der førte Porto til Champions League-sejr, og inden da havde han allerede været i både Benfica og Uniao de Leiria samt været assistent i Barcelona.

Siden er karrieren gået over Chelsea i flere omgange, Inter, Real Madrid, Manchester United og nu Tottenham, og håret er blevet lidt hvidere.

- Jeg er 57 og meget ung i forhold til mit job, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis jeg har 15 år foran mig, siger Mourinho til Web Summit

- Alle siger, at min karriere er lang, hvilket også er sandt, men jeg ser ikke enden.

- Jeg føler den samme passion og vilje til at ville lære hver dag. Mit hvide hår har intet at gøre med et stressende job, siger Mourinho.

Mourinho har endnu aldrig prøvet at træne i Tyskland og Frankrig, ligesom landstrænerposten i Portugal heller ikke er prøvet. I øjeblikket har han dog succes med Tottenham, der fører Premier League.

- Der er en forskel mellem succes og en succesfuld karriere. Jeg har altid ment, at der var en kæmpe forskel. Succes er et øjeblik.

- Succes kan relatere til dit talent, men kan også skyldes, at du er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, siger Mourinho.

Måske er det på tide at omdøbe 'The Special One' til den ydmyge...

