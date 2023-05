Ikke så hemmelig: Haaland tog hende med på scenen

De har aldrig selv bekræftet det og ses sjældent i selskab sammen, men søndag var der alligevel ikke meget at være i tvivl om.

For da det norske fænomen Erling Haaland skulle fejre det engelske mesterskab efter opgøret mod Chelsea, var det ikke kun familien, der var med på banen.

Også 18-årige Isabel Haugseng Johansen, der af engelske og spanske medier i noget tid er blevet beskrevet som angriberens kæreste, tog del i fejringen på Etihad Stadium.

Isabel Haugseng Johansen var således med på adskillige billeder, da Haaland sammen med sin far, Alfie, og andre familiemedlemmer skulle forevige det store øjeblik med pokalen i hånden.

Isabel Haugseng Johansen (bagerst til højre) var med på banen, da mesterskabet blev fejret. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ligesom Erling Haaland kommer Isabel Haugseng Johansen fra Bryne, hvor hun spiller for byens fodboldhold.

Her studerede hun også, indtil hun for nylig har fået tilladelse til at tage et fjernstudie og derfor nu flytter sammen med målfænomenet.

Søndag aften havde Erling Haaland tilmed sin kæreste med til fest, da parret troppede op i matchende pyjamas-outfit. Det fremgår af billeder, som det engelske medie Daily Mail har bragt.

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Og mon ikke Isabel Haugseng Johansen er pænt stolt af sin kæreste.

Erling Haaland har nemlig været en sand målmaskine i sin første sæson i Manchester City-trøjen.

Indtil videre er det blevet til vilde 52 mål i 50 kampe på tværs af alle turneringer, og udover det engelske mesterskab har nordmanden og resten af City-mandskabet mulighed for at tage yderligere to store titler i denne sæson.

3. juni gælder det FA Cup-finalen på Wembley mod Manchester United. En uge senere gælder det så Champions League-finalen mod Istanbul, hvor Inter står på den anden side.