Ikke sket i 18 år

Syv boldberøringer og tre afleveringer frem i banen på 90 minutter.

Det var, hvad det blev til for Chelseas belgiske stjerne Romelu Lukaku i 1-0 sejren over Crystal Palace.

Ifølge OptaJoe er Lukakus syv berøringer det laveste antal berøringer af en spiller, der har spillet 90+ minutter i en kamp siden 03-04 sæsonen, hvor man begyndte at indsamle data.

Det er altså derfor minimum 18 år siden, at nogen spiller har præsteret kun at have syv boldberøringer i løbet af 90 minutter. En rekord Lukaku nok ikke er ellevild over at have.

I BBC's studie efter kampen var Alan Shearer og Gary Lineker uforstående over for Chelseas spillestil.

- Hvad er pointen i at betale 90 millioner pund, hvis du ikke spiller efter spillerens styrker? Det er tydeligt, at de (Chelsea) ikke arbejder på noget på træningsbanen, fordi de gør ikke noget for ham (Lukaku) banen, sagde Shearer, der blev fulgt op af Lineker.

- Da jeg spillede og ikke fik bolden eller blev serviceret, så skældte jeg mine medspillere ud.

Lukaku har kun scoret fem mål i Premier League i indeværende sæson. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Chelsea-træner Thomas Tuchel forsvarede ikke sin belgiske stjerne i sit interview med Sky Sports efter kampen, da han blev spurgt ind til den dårlige præstation.

- Nej, nej, nej, det har intet at gøre med det system vi spiller i, sagde Tuchel og fortsatte.

- Det er hvad det er. Der er ikke noget anderledes for ham. Det er den samme angrebsformation, som vi altid bruger.

På trods af Lukakus rædderlige indsats i kampen, trak Chelsea sig alligevel sejrsrigt ud af opgøret mod Crystal Palace, der havde Joachim Andersen med fra start.

Det var dog først helt sidst, at Hakim Ziyech fik scoret kampens første og eneste mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se højdepunkter fra kampen herunder: