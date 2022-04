Ikke vant til at tale dansk i hverdagen

Det er en fordel at tale dansk, når man spiller i Brentford.

London-klubben, der er under Thomas Franks trænervinger, har nemlig en hel del landsmænd på holdkortet.

Det nyeste skud på stammen hedder Christian Eriksen, og sammen med holdkammeraterne - danske såvel som udenlandske - kan han inden det særlige møde med Tottenham nyde godt af tre Premier League-sejre i streg.

- Klubben er halvt dansk nu, fortæller Christian Eriksen med et grin i et interview med Sky Sports.

- Men det er faktisk lidt mærkeligt at tale dansk dagen lang. Det har jeg ikke været vant til. Kun med landsholdet.

Lørdag 18.30 står Eriksen over for sin tidligere klub Tottenham, der for tiden styres af Antonio Conte. En karismatisk træner, Eriksen arbejdede under halvanden sæson i italienske Inter.

- Jeg kan slet ikke vente. Det bliver specielt. For det første er jeg bare glad for at spille fodbold, men der er selvfølgelig også nogle ting, jeg gerne vil opnå. Jeg ser meget frem til kampen, fortæller Eriksen, der også afslører, om han i tilfælde af en scoring vil juble eller ej.

- Nok ikke, slår kreatøren fast.

Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen tilbage i 2019. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Interviewet behandler særligt danskerens comeback til professionel topfodbold, siden han sidste sommer kollapsede med et hjertestop i Parken under EM. Og selvom tiden væk fra grønsværen har været præget af nedture, har det på sin vis også styrket ham.

- Når det kommer til fodboldspilleren Christian, er jeg den samme. Men mentalt er jeg mere afslappet, fordi det har sat tingene i perspektiv. Jeg er i live, jeg er ved godt mod, lyder det.

Når kampen mellem Brentford og Tottenham fløjtes i gang på Brentford Community Stadium, bliver det til en masse gensyn. Men siden Eriksen forlod Tottenham, er nye spillere kommet til. Blandt andet landsholdskammeraten Pierre-Emile Højbjerg.

Kampen dækkes minut for minut her på Ekstra Bladet.

