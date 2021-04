Ikoniske angribere får plads i Premier Leagues Hall of Fame

To legendariske målmagere har fået plads i Premier Leagues nyoprettede Hall of Fame.

Mandag oplyser den engelske fodboldliga, at Alan Shearer og Thierry Henry som de to første er blevet indlemmet.

De to angribere gjorde livet svært for forsvarerne i Premier League i 1990'erne og de tidlige 00'ere.

Shearer var med fra Premier Leagues start i 1992 og scorede mål på stribe for Blackburn, indtil han i 1996 skiftede til Newcastle og fortsatte. I alt blev det til 260 af slagsen i 441 kampe.

Den nu 50 år gamle Shearer sluttede tre sæsoner i træk som topscorer i Premier League. I 1994/95 og 1995/96 med Blackburn og i 1996/97 som Newcastle-spiller.

Thierry Henry kom til Arsenal i 1999 og tog Premier League med storm. 174 mål i 254 kampe blev det til i ligaen, inden Henry i sommeren 2007 skiftede til FC Barcelona.

I starten af 2012 vendte han for en kort bemærkning tilbage til Arsenal og spillede yderligere fire ligakampe med et enkelt mål til følge.

Franskmanden endte fire gange som Premier League-topscorer. Første gang i 2001/02-sæsonen og derefter tre sæsoner i træk fra 2003/04 - hvor Arsenal ikke tabte en eneste ligakamp - til og med 2005/06.

Premier League annoncerede sidste år planerne om at oprette en Hall of Fame for at hædre ligaens koryfæer. Man skal være gået på fodboldpension for at blive indlemmet.